Master of None is in het derde seizoen volwassen geworden

Serie Master of None: Moments in Love Met: Lena Waithe, Naomi Ackie en Aziz Ansari. 5 afleveringen van ongeveer 30 minuten te zien op Netflix. ●●●●●

In de eerste zes minuten van Master of None: Moments in Love wordt nauwelijks gesproken. Er zijn lange shots van de omgeving, van kale bomen en winterse weilanden. Van Denise (Lena Waithe) en haar vrouw Alicia (Naomi Ackie) die opstaan, werken, de slappe lach hebben, het vuil buiten zetten en samen – dansend – de was doen. (Die laatste scène duurt anderhalve minuut.) Pas aan het einde van deze verder onbewogen dag uit het leven van een ogenschijnlijk tevreden echtpaar, volgt het eerste echte gesprek.

Het is een opvallend begin van een aflevering voor de Netflix-hitserie waarin eerder al hele filosofische gesprekken over de teksten van een Eminem-nummer werden gevoerd, juist in die eerste minuten. En een begin dat meteen duidelijk maakt dat Moments in Love, het derde seizoen van Master of None dat een paar weken geleden plots werd aangekondigd en nu al beschikbaar is, ver afwijkt van dat wat ervoor kwam. Alleen al omdat Dev (Aziz Ansari), tot nu toe het middelpunt van de serie, er amper in voorkomt.

Zeer slechte date

Dat Ansari, die alle vijf afleveringen van het derde seizoen regisseerde en samen met Waithe schreef, dit keer voornamelijk achter de camera te vinden is, is geen toeval. In 2018 werd hij door een anonieme vrouw beschuldigd van opdringerig gedrag tijdens een afspraakje. Het was een van de meer complexe #metoo-beschuldigingen, vooral omdat het voorval meer leek te vallen onder het kopje zeer slechte date dan daadwerkelijk seksueel wangedrag. Wel maakte het Ansari in één klap totaal ongeloofwaardig als Dev, de zachtaardige, altijd pratende, romantische goeierik die hopeloos op zoek was naar liefde en succes.

Het was sindsdien de vraag of en vooral hoe Master of None een vervolg zou krijgen. Maar door de focus niet op Dev maar op zijn goede vriendin Denise te leggen, is de serie behendig over het ‘Ansari-probleem’ heengestapt. Daarnaast had ‘Thanksgiving’, de veelgeprezen, Emmy-winnende-aflevering uit het tweede seizoen, al aangetoond dat Denise een interessant hoofdpersoon kan zijn.

Moments in Love speelt vier jaar na het laatste seizoen. Denise is inmiddels getrouwd en een succesvol schrijver met een New York Times-bestseller op haar naam. Samen met Alicia woont ze in een werkelijk idyllisch, 150 jaar oud huis in upstate New York waar Denise probeert een tweede boek te schrijven en Alicia hoopt haar babywens te kunnen vervullen.

Waar Master of None eerder vibreerde op de energie van de grote stad, heeft dit seizoen een traagheid die past bij een leven op het platteland. Alledaagse handelingen worden regelmatig uitgesponnen over meerdere, zwijgende minuten. Zo opent een van de vijf afleveringen met Denise die een volledige hamburger in haar auto eet – zonder dat er iets anders gebeurt. Regisseur Ansari maakt het verhaal soms onnodig langzaam, maar stopt op andere momenten ontwikkelingen van maanden juist weer in een montage van enkele minuten. Al die uitgesponnen momenten zorgen we wel voor dat je als kijker het gevoel hebt een intiem inkijkje in de relatie van Denise en Alicia te krijgen.

Fikse dosis speelsheid

Op een aantal cruciale momenten geeft de traagheid het verhaal daarnaast extra kracht. Wanneer Alicia in de vierde aflevering – de beste van de vijf - een zware vruchtbaarheidsbehandeling ondergaat, maakt de herhaling van zetten – het injecteren van de hormonen, de eindeloze echo’s, de zenuwslopende telefoontjes naar de kliniek voor de uitslag – de ondraaglijkheid van deze ervaring intens voelbaar.

Master of None heeft de moeilijkere onderwerpen als immigratie, racisme of ingewikkelde familiedynamiek nooit geschuwd. Wel heeft het deze altijd met een fikse dosis speelsheid benaderd. De serieuzere en soms zelfs zware toon die dit seizoen overheerst, kan daarom even wennen zijn. „We hadden geen idee hoe goed we het hadden”, zegt Dev in een van zijn sporadische scènes treffend. Master of None is volwassen geworden. Slap ouwehoerend door New York rennen op zoek naar de beste taco’s hoort daar niet meer bij.