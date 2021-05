Loekasjenko, morele grenzen en Den Haag

Als een conflict oploopt en morele grenzen onverwacht worden overschreden, leert een samenleving zichzelf kennen. Zondag overkwam het de Europese samenleving. Dictator Aleksandr Loekasjenko (Wit-Rusland) dwong ’s middags een lijnvlucht Athene-Vilnius tot een landing in Minsk, waarop een Wit-Russische oppositieleider en zijn vriendin werden opgepakt. Een restant van Sovjet-Russische repressie stak zijn middelvinger op naar de EU.

Dus je kon denken dat Europese autoriteiten woorden van afwijzing zouden spreken. Maar het lukte niet de goede letters te vinden. De Eurocommissaris van Transport, de Roemeense Adina Valean, vond het ‘geweldig’ dat de andere passagiers veilig in Vilnius landden. Het Ierse Ryanair, dat de vlucht uitvoerde, hanteerde hetzelfde dieventaaltje – ‘veilig geland’. Pas ‘s avonds laat sprak Commissievoorzitter Ursula von der Leyen taal van verzet – ‘schandalig en illegaal’ -, waarna maandag op de Europese top de grote woorden (‘kaping’, ‘staatsterrorisme’) loskwamen. Ook bij premier Mark Rutte, hoewel KLM eerder – „na overleg met de overheid” - deed alsof een speelgoedvliegtuigje was verongelukt. Het bedrijf bleef over Wit-Rusland vliegen. Alles is veilig, zei het.

Nu is het ongemakkelijke dat de Britse Kremlin-versteher John Laughland vrijdag op het Russische propagandakanaal RT schetste hoe hol Europese verzetswoorden vaak zijn. Zo’n Europees Parlement roept van alles maar doet nooit iets, smaalde hij. Een bekende truc: belaagde leiders verdedigen door hun critici belachelijk te maken. Laughland nam het op die wijze al in 2002 (!) op voor dictator Loekasjenko. Laatst zag je iets vergelijkbaars toen Forum voor Democratie de Russische oppositieleider Navalny aanviel. Geen toeval: de Brit Laughland, oud-directeur van een Kremlin-vriendelijke denktank, is voor Baudet de partij-ideoloog van FVD.

In FVD weten ze hoeveel gewicht de baas aan Laughland toekent. Nadat hij Laughland eerst lijsttrekker bij de Europese verkiezingen wilde maken, parachuteerde Baudet hem als medewerker bij de Europese FVD-fractie. „Niet onze keuze, dat wilde Thierry”, vertelde toenmalig FVD-Europarlementariër Rob Roos me. De FVD-fractie stapte in november over naar JA21 - en verbrak de samenwerking met Laughland.

Maar het interessante is: begin vorig jaar liet de Tweede Kamer, ondanks verzet van D66 en GroenLinks, Laughland op Baudets initiatief spreken op een bijeenkomst over gerechtelijke inmenging in de politiek. Bijzondere acrobatiek: als paladijn van Poetin en Loekasjenko de Europese rechtsstaat bekritiseren.

Dus je kon het hebben over morele grenzen die dit weekeinde werden overschreden, maar je kon ook zeggen: dat moment liet de Kamer ruim een jaar geleden al passeren.

