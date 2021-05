Kamerlid Dilan Yesilgöz-Zegerius (VVD) nieuwe staatssecretaris EZK

Tweede Kamerlid Dilan Yesilgöz-Zegerius (VVD) is de nieuwe staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat. Dat heeft de Rijkvoorlichtingsdienst dinsdag bekendgemaakt. Samen met demissionair minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken, VVD) neemt ze het werk over van Bas van ’t Wout (VVD), die zijn functie deze week voor zeker drie maanden heeft neergelegd wegens een burn-out. Door de omvang van zijn takenpakket wordt de functie door twee mensen overgenomen.

Yesilgöz (1977) wordt verantwoordelijk voor klimaat en energie, een beleidsterrein waarop ze twee jaar lang woordvoerder was. Op het departement wordt ze na Mona Keijzer (CDA) de tweede staatssecretaris.

De Rijksvoorlichtingsdienst maakte maandag bekend dat de minister van Economische Zaken en Klimaat Bas van ’t Wout (VVD) kampt met een burn-out en de komende maanden niet in staat is om te werken. In de periode dat Blok zijn taken overneemt, is D66-leider Sigrid Kaag verantwoordelijk voor Bloks portefeuille van Buitenlandse Zaken. Dat doet ze naast haar eigen takenpakket als demissionair minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. In de tussentijd neemt D66-Kamerlid Rob Jetten het partijfractievoorzitterschap over van Kaag.