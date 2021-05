Kabinet neemt private schulden gedupeerden Toeslagenaffaire over

Het kabinet gaat private schulden overnemen van de slachtoffers van de Toeslagenaffaire. Dat heeft demissionair staatssecretaris Alexandra van Huffelen van Financiën (D66) dinsdag gemeld aan de Tweede Kamer. Van Huffelen wil dat de gedupeerden een schuldenvrije nieuwe start kunnen maken. De Kamer had uitdrukkelijk om zo’n regeling gevraagd.

„Het is mijn ambitie om de private schulden van ouders zo snel mogelijk en in één keer op te lossen, waardoor zij in combinatie met de kwijtschelding van publieke schulden een nieuwe start kunnen maken”, schrijft Van Huffelen.

De regeling gaat gelden voor bestaande betalingsachterstanden en bijkomende kosten zoals rente, boetes en deurwaarderskosten, maar niet voor hoofdsommen van hypotheken. Het kabinet kijkt nog naar consumptieve kredieten en zakelijke schulden. Van Huffelen weet nog niet welk bedrag er in totaal nodig is om alle private schulden kwijt te schelden. Een deel komt voor rekening van het kabinet, maar ook de schuldeisers helpen volgens de staatssecretaris mee.

Nadere uitwerking

Het is de bedoeling dat er een loket komt waar ouders al hun schulden kunnen aanmelden, zodat ze niet met elke schuldeiser afzonderlijk in overleg moeten. De regeling geldt voor iedereen die ook in aanmerking komt voor de compensatie van 30.000 euro, die tot nu toe aan iets meer dan vijftienduizend ouders is toegekend en door bijna veertigduizend ouders is aangevraagd. Vorige maand had de overheid al de private schulden overgenomen van zo’n negenhonderd ouders die in ernstige financiële problemen zaten.

Tot nu toe waren zij in afwachting van een definitieve oplossing met een zogeheten ‘pauzeknop’, die hen beschermt tegen deurwaarders en incassobureaus. Het kabinet gaat de nieuwe schuldenregeling verder uitwerken in overleg met de Kamer.

„Wat hen is overkomen, had nooit mogen gebeuren”, schrijft Van Huffelen aan de kamer over de gedupeerden van de Toeslagenaffaire. „Zij moeten hiervoor gecompenseerd worden, zij moeten alle aanvullende hulp krijgen die beschikbaar is, en zij moeten op weg geholpen worden om deze ingrijpende periode voor zover enigszins mogelijk af te kunnen sluiten.”

De gedupeerden moeten zelf een aanvraag doen voor de compensatie. Volgens Van Huffelen zal de Belastingdienst binnen vier weken een beslissing nemen over de aanvraag en vervolgens maximaal vier weken na het besluit overgaan tot betaling.