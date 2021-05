Internationale vliegmaatschappijen mijden luchtruim boven Wit-Rusland na oproep EU

Meerdere luchtvaartmaatschappijen kondigen dinsdagochtend aan voorlopig het Wit-Russische luchtruim te mijden, nadat de regeringsleiders van EU-landen maandagnacht die oproep deden. Onder meer Air France, Finnair, Singapore Airlines en Lufthansa volgen de aanwijzing van de Europese Unie om niet langer over Wit-Rusland te vliegen, melden internationale persbureaus. Het advies werd afgegeven nadat een Ryanair-toestel met dissident Roman Pratasevitsj aan boord door het land aan de grond werd gezet. Eerder besloten vliegmaatschappijen KLM en AirBaltic al andere routes te nemen naar hun bestemmingen.

Pratasevitsj, een 26-jarige journalist en oppositie-activist, was zondag op weg van Athene naar de Litouwse hoofdstad Vilnius, toen het vliegtuig waar hij in zat gedwongen werd te landen in de Wit-Russische hoofdstad Minsk. Op het vliegveld werden hij en zijn 23-jarige vriendin Sofia Sapega gearresteerd. Maandagavond verscheen een video van Pratasevitsj, waarin hij zegt verantwoordelijk te zijn voor het organiseren van massale opstanden tegen de regering van de Wit-Russische president Aleksandr Loekasjenko. Dzmitry Pratasevitsj, de vader van de gearresteerde journalist, zegt tegen persbureau Reuters dat de beelden van zijn zoon onder dwang zijn gemaakt. Volgens de Wit-Russische oppositieleider Svetlana Tichanovskaja is er „geen twijfel” dat Pratasevitsj is gemarteld, meldt Reuters.

De EU kondigde als reactie op de gedwongen landing aan dat Wit-Russische luchtvaartmaatschappijen niet door het Europese luchtruim mogen vliegen. Ook bereiden de landen verdere economische sancties voor en worden vliegmaatschappijen opgeroepen het Wit-Russische luchtruim te mijden. De EU-landen hebben de Wit-Russische autoriteiten opgedragen Pratasevitsj onmiddellijk vrij te laten.

Lees ook: Een vliegtuig van Ryanair, met aan boord een Wit-Russische activist, werd gedwongen te landen in Minsk. Wat gebeurde er precies aan boord?