Het opschorten van patenten rond vaccins is ver weg, EU zet nu in op licenties

Het zorgde begin deze maand voor breaking news alerts en voorpaginaberichten: de VS verklaarden zich onverwacht bereid patenten rond coronavaccins op te schorten, om het vaccintekort in arme landen te verhelpen. Ontwikkelingslanden en organisaties als Artsen zonder Grenzen dringen daar al maanden op aan: als de patenten vervallen, kunnen de vaccins overal worden gefabriceerd.

Ruim twee weken later wordt duidelijker hoe lastig het zal zijn een akkoord te bereiken binnen de Wereldhandelsorganisatie (WTO). Afgelopen vrijdag deed een door India en Zuid-Afrika geleide groep landen een voorstel om de patenten minstens drie jaar buiten werking te stellen, maar de VS horen niet bij die groep. En de Europese Unie blijft zich verzetten tegen opschorting van de patenten als zodanig: dit zou de innovatie in de farmaceutische industrie schaden en licenties om het vaccin over de grens te produceren, zouden beter werken.

Het hete hangijzer is het zogeheten TRIPS-akkoord, het internationale verdrag over intellectuele eigendomsrechten. Om dit tijdelijk buiten werking te stellen voor de coronavaccins (middels een zogeheten waiver) is het fiat nodig van alle 164 WTO-lidstaten.

Vrijdag stuurde een groep van 62 ontwikkelingslanden en opkomende economieën, aangevoerd door India en Zuid-Afrika, een aangepaste ontwerptekst rond voor zo’n waiver. De ontheffing moet volgens de groep ten minste drie jaar duren en zou, behalve coronavaccins ook andere medische producten tegen Covid-19 moeten omvatten, zoals middelen voor diagnostiek en persoonlijke beschermingsmiddelen. Ook de intellectuele eigendomsbescherming op „technologie” en „methoden en manieren van productie” van vaccins (en overige producten) moet overboord. Dat laatste is belangrijk: wie een productielijn voor vaccins wil opstarten, heeft aan het vrijgeven niet genoeg.

VS tekenden concepttekst niet

Onder de concepttekst staat – zoals verwacht – géén handtekening van de VS. De Amerikanen schaarden zich begin deze maand ook al niet volmondig achter een eerdere ontwerptekst van India en Zuid-Afrika. Katherine Tai, de handelsgezant van president Biden, zei alleen in algemene termen dat de VS bereid zijn het intellectueel eigendom op vaccins vrij te geven (niet op andere medische producten). Zo houden de Amerikanen voorlopig hun handen vrij. Opvallend was dat Tai in het Amerikaanse Congres zei dat de farma-industrie al veel „vrijwillig” kan doen om te „ondervangen wat wij binnen de WTO zouden moeten doen”. Het klonk alsof ze ook kan leven met andere manieren om meer vaccins naar arme landen te krijgen.

Misschien heeft de discussie over het opschorten van patenten de farmabedrijven al enigszins in beweging gebracht. Pfizer, Moderna en Johnson & Johnson beloofden vorige week tijdens een G20-gezondheidstop om 3,5 miljard vaccins tegen kostprijs of tegen korting te leveren aan opkomende landen en ontwikkelingslanden. Onduidelijk is of de farmabedrijven hun beloften gestand doen. Tot dusver blijft het tekort aan vaccins buiten de westerse wereld nijpend. Binnen de WTO klagen arme landen dat verkrijgen van licenties voor vaccinproductie bij westerse farmaceuten complex en tijdrovend is.

De EU kiest haar eigen weg door aan te dringen op meer licenties om de productie uit te besteden – desnoods onder dwang. De Europese Commissie dient op korte termijn een eigen voorstel in bij de WTO, kondigde Eurocommissaris Valdis Dombrovskis (Handel) vorige week aan.

Dwanglicentie kan binnen WTO

Meer mogelijkheden voor zogeheten dwanglicenties zijn een element binnen dit voorstel. Een bedrijf dat een coronavaccin wil en kan produceren zou, als de patenthouder niet meewerkt, onder dwang van de overheid een licentie krijgen. Bedrijven als Pfizer behouden dan hun patenten én krijgen een vergoeding. Een dwanglicentie is nu al mogelijk dankzij een nog amper gebruikt artikel in het TRIPS-akkoord. De EU meent dat deze route gestroomlijnd kan worden.

Het lijkt een manier om de discussie af te leiden van de patenten zelf. Regeringen in de EU, het VK en Zwitserland hebben sterke banden met de eigen farmabedrijven, waarmee zij grote vaccindeals sloten. De farmasector hecht sterk aan de lucratieve patenten. Innovatie, zeggen ze steeds, is louter mogelijk als investeringen zich terugbetalen.

Of licenties een goed alternatief zijn voor opheffing van de patenten, is de vraag. Bolivia vroeg onlangs bij de WTO een dwanglicentie aan, omdat het acuut 15 miljoen vaccins nodig heeft. Het vond al een producent: het Canadese Biolyse. Canada zou de firma moeten toestaan het gepatenteerde vaccin van Johnson & Johnson te produceren. Eerder wees Johnson &Johnson een vrijwillige licentie voor Biolyse af. Vraag is of Canada dwang gaat uitoefenen. Dan wordt duidelijk of de route die het WTO-recht nú al biedt, in de praktijk ook echt werkt.

Voor de recent aangetreden directeur-generaal van de WTO, Ngozi Okonjo-Iweala, is de vaccindiscussie een vuurproef. Krijgt zij de 164 landen op één lijn? De Nigeriaanse oud-voorzitter van de organisatie Gavi, die vaccinatie bevordert in de armste landen, wil de kwestie aangrijpen om de WTO weer politiek relevanter te maken. De laatste jaren kwam de handelsorganisatie vooral in het nieuws door interne strubbelingen.

Okonjo Iweala heeft zich niet vóór of tegen de waiver uitgesproken – ze wil als WTO-chef neutraal blijven – maar wil een „praktische” oplossing bereiken voor het einde van het jaar.