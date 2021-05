Het aantal besmettingen blijft dalen, toch waarschuwt het OMT voor te snel versoepelen

Was de coronacrisis maandenlang een uitzichtloze situatie waarin een strenge lockdown nodig was terwijl de ziekenhuiscijfers almaar slechter werden – sinds een paar weken moet het kabinet zoeken naar de juiste balans tussen de roep om versoepelingen, de vaccinatiegraad en het tempo waarin het aantal ziekenhuisopnames terugloopt.

Vooralsnog gaat dat goed: het aantal positieve tests loopt al weken terug, net als het aantal ziekenhuisopnames. Afgelopen week kreeg het RIVM 25.255 meldingen van positieve tests binnen, een daling van 28 procent ten opzichte van vorige week. Het percentage positieve tests daalde van 12,2 procent naar 10,4. Ook het aantal ziekenhuisopnames blijft snel dalen: de afgelopen dagen, zo blijkt uit de laatste cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS), werden er nauwelijks meer dan honderd patiënten per dag op de verpleegafdeling opgenomen. Dat is het laagste niveau sinds oktober. Op de IC’s ligt het aantal opnames op zo’n 23 per week – een ruime halvering ten opzichte van de piek, eind april.

Druk op ziekenhuizen blijft groot

En toch, de druk op de ziekenhuizen is nog groot. Eerder hanteerde het kabinet een grens van maximaal tien nieuwe IC-opnames per dag voor er versoepeld kon worden – die grens werd in april losgelaten. De enige voorwaarde voor versoepelingen die het kabinet nu nog heeft, is dat het aantal ziekenhuisopnames blijft dalen. Nu dat het geval is, is het kabinet van plan om sneller te versoepelen: de middelbare scholen mogen vanaf 31 mei weer helemaal open, onder meer restaurants en culturele instellingen mogen wellicht op 5 juni de deuren openen – een paar dagen eerder dan gepland.

Maar, zo waarschuwt het Outbreak Management Team in het laatste advies aan het kabinet, dat kan wel leiden tot tienduizenden extra besmettingen. In het geval van het openen van de middelbare scholen lijkt dat nog relatief mee te vallen: het OMT verwacht „duizenden” extra besmettingen, maar tot veel extra druk op de ziekenhuizen hoeft dat niet te leiden omdat vooral meer jonge mensen besmet zullen raken die minder snel in het ziekenhuis terechtkomen. Als ook andere versoepelingen worden vervroegd, stelt het OMT, zouden „tienduizenden” mensen meer besmet kunnen raken. Ook dan zou de daling in het aantal ziekenhuisopnames vertraagd kunnen worden. Het OMT adviseert daarom om de andere versoepelingen niet naar voren te halen – ook omdat tegen die tijd meer vijftigers een eerste prik hebben gekregen, die na twee weken al voor een deel bescherming biedt.

Vooral vijftigers in ziekenhuis

In april kwamen steeds meer vijftigers met Covid-19 in het ziekenhuis terecht: het is de leeftijdsgroep die nu het vaakst wordt opgenomen. Dat komt overigens ook omdat zestigers, zeventigers en tachtigplussers minder vaak in het ziekenhuis belanden. Grote groepen zijn al gevaccineerd – grofweg 85 procent van de thuiswonende zeventigers en tachtigers heeft een eerste vaccinatiedosis gekregen, meer dan de helft ook een tweede. Maar het aantal vijftigers dat in het ziekenhuis terechtkomt, is vrij hoog. Zo worden er wekelijks meer dan honderd personen van tussen de vijftig en zestig jaar oud op de IC opgenomen. Over een aantal weken moet dat aantal fors lager liggen: de vijftigers worden nu gevaccineerd. Sinds dinsdag kunnen mensen die zijn geboren in 1969 en 1970 een afspraak maken om zich te laten vaccineren. Het duurt een paar weken voor zij daadwerkelijk een vaccinatie hebben gehad en bescherming hebben opgebouwd.

Het vaccinatietempo moet komende weken fors worden opgevoerd. Deze week denkt het ministerie van Volksgezondheid een miljoen vaccinaties te kunnen zetten. In de eerste week van juni zijn dat er naar verwachting zo’n anderhalf miljoen. In dat tempo zou elke volwassene in de eerste week van juli een eerste prik kunnen hebben, ongeveer twee derde kan dan volledig gevaccineerd zijn.