We kregen een derde kind, nou ja ik kreeg het, zij moest er wat voor doen. De geboorte vond plaats in het Zaans Medisch Centrum, een voor zover dat kan, prettig ziekenhuis. De bevalling doe ik even kort. De ruggenprik viel erg tegen. Het duurde zes uur. Ik las het dagboek van Renata Laqueur, nam af en toe een loopje naar de vanwege coronamaatregelen verlaten koffiecorner, en voor de rest zat ik erbij. En naast.

Na de lijdensweg, het fotomoment.

En blijheid, geluk, et cetera.

De moeder verfomfaaid, zuster A. met een schaar voor de navelstreng. Zuster B. begon over de moederkoek. Wilden we die eraan laten zitten? Ze moest het vragen, er waren mensen die dat wilden.

Modern ziekenhuis in de periferie.

„Wilt u ‘m zien? Wilt u ‘m zien?”

Ze liet ‘m zien.

Daarna begon ‘het gouden uurtje’.

„We krijgen geld voor al onze kinderen!”, zei ik voor de lol.

Het was met je kind met ontbloot bovenlijf op het ziekenhuisbed liggen, ik mocht de laatste vijf minuten, de moeder stond onder de douche, een mevrouw van de ziekenhuiscatering kwam binnen met beschuit en constateerde dat ik geen vrouw was, maar daar vond ze, zei ze er uitdrukkelijk achteraan, „niets van.”

Bij het weggaan gekerm uit een andere verloskamer.

Ze ging weer op bed zitten.

‘Even van dat geluid genieten.” Moeder en kind op de achterbank in een Nissan X-Trail van een bekende uit het dorp.

Radio 1 Journaal.

„Haar eerste nieuwsbericht”, zei ik, de debiel. „Dit onthoudt ze haar hele leven!”

Het werd: „De vier slachtoffers van een steekpartij in Amsterdam zijn buiten levensgevaar.”

De chauffeur informeerde hoe lang het had geduurd en kon iedereen een keizersnee adviseren.

„Krijgen ze wel een buikje van.”

Ik keek achterom, moeder en dochter hadden genoeg aan elkaar.

Thuis op de bank, omzoomd door haar zusters.

„Hij doet het niet”, zei Lucie van Roosmalen. „De baby huilt niet.”

Daarna tegen mij: „Zet hem aan, papa.”

Leah van Roosmalen kondigde aan dat ze haar nieuwe zus de volgende dag zou leren kruipen.

Dat was het romantische gedeelte.

We waren vergeten hoe het daarna was.

Wat doorwaakte nachten met je humeur doen, dat een kraamhulp geen oppas voor je andere kinderen is en hoe moeilijk het is om niet aan jezelf te denken.

Vooral dat.

