Gelukzalige muziek van Schumann en Mendelssohn in sfeerloze beeldvoering

Kommer en kwel is niet altijd de levensader van grote kunst, zeker niet in de muziek. De liefde baarde Schumanns Pianoconcert, en de jonge Mendelssohn bracht in zijn Vierde Symfonie een zonnige ode aan Italië. Het land vervulde de componist zelfs van zoveel vreugde dat hij het lastig vond een langzaam deel te schrijven. Met Richard Egarr had philharmonie zuidnederland dit weekend een dirigent die weet hoe je gelukzalige noten moet laten vloeien. Als het tempo er eenmaal goed inzat in Mendelssohns Italiaanse, gaf hij de musici soms even de vrije teugel. Door een moment niets te doen, dwong Egarr zijn orkest alert te blijven en naar elkaar te blijven luisteren. En dat betaalde zich uit.

Haaks op die bezielde vertolking stond het harde en schrale licht in de lege zaal en het routineuze camerawerk. Dit sfeerloze beeld deed afbreuk aan de prestatie van de musici, maar goed, de fondsen zijn beperkt, dus meer dan wat webcams zit er niet in. Maar zelfs dan valt er toch wel wat beters te verzinnen dan deze ideeënarme opstelling, die zich op geen enkel punt onderscheidt van een registratie met publiek. En dus die grote afwezigheid pijnlijk benadrukt. Wat is de zin van beeld wanneer dat knaagt aan de betekenis van de muziek?

Lees ook: Wat kan het beeld toevoegen aan de muziek?

Alleen aan de close-ups van pianist Ronald Brautigam kon de kijker zich nog enigszins warmen. Hij speelde met zijn karakteristieke helderheid Schumanns liefdesverklaring aan zijn vrouw Clara. Haar naam verwerkte de componist in het openingsdeel. Je kon zien en horen dat Brautigam de noten in zijn hoofd meezong. De lyriek steeg op uit de vleugel. Bij zoveel klankschoonheid liet Egarr het orkest terecht hier en daar wat inbinden, al kan dat ook aan de microfoonopstelling gelegen hebben.

Het was vooral een concert dat in klank visueel was, en – met de ogen dicht – vanuit de innerlijke wereld poëtische beelden opriep.

Klassiek Pianist Ronald Brautigam & philharmonie zuidnederland o.l.v. Richard Egarr met Schumann en Mendelssohn. Gezien: 22/5. Livestream Muziekgebouw Eindhoven. Te zien tot 22/8 op classic.nl. ●●●●●