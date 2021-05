Tientallen organisaties: ‘verbied reclame op vliegreizen en introduceer klimaatonderwijs’

Schrap subsidies aan de fossiele industrie, verbied reclames op vliegreizen en vervuilende auto’s en introduceer klimaatonderwijs. Dat zijn enkele van de klimaataanbevelingen van tientallen organisaties, kunstenaars en wetenschappers aan een volgend kabinet, staat dinsdag in een brief aan informateur Mariëtte Hamer. De initiatiefnemers willen bovendien dat banken en pensioenfondsen voortaan verplicht worden te investeren in maatschappelijke en groene projecten en bedrijven in plaats van in de fossiele industrie. Ondertekenaars van de Social Tipping Point Strategie zijn onder meer Urgenda, Milieudefensie, Extinction Rebellion, Fossielvrij NL, Teachers for Climate en onderzoeksinstituut DRIFT.

Met de voorgestelde maatregelen kan de opwarming van de aarde „versneld” worden beperkt tot 1,5 graden Celsius, zo staat in de brief, en dat is het allerbelangrijkste doel van het Parijs-akkoord. Bovendien zou het gaan om ingrepen waar „veelal geen prijskaartje aan hangt en die soms zelfs geld opleveren”. „Een verbod op fossiele reclame, klimaateducatie en klimaatlabels bespaart geld omdat het emissies voorkomt en bovendien het draagvlak vergroot voor klimaatbeleid”, aldus de initiatiefnemers.

De ondertekenaars van de brief hebben ook kritiek op de rol van „de overheid”. Die zou de fossiele industrie nog altijd als „partner” beschouwen. Verwezen wordt naar de uitnodiging van onder meer Shell en BP op de eerste nationale ‘Klimaatdag’ afgelopen oktober, een evenement uit de koker van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Volgens aanhangers van de Social Tipping Point Strategie wijst „onderzoek na onderzoek” echter uit dat de vertegenwoordigers van de fossiele industrie „bij lange na niet op lijn liggen met de Parijs-doelen”.