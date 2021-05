Extreem-rechts zorgt in België voor onrust

Het volledige Park Hoge Kempen is doorgespit. Tien huiszoekingen zijn verricht. Honderden agenten en militairen zijn ingezet, plus versterking vanuit Nederland, Luxemburg en Duitsland. En nog altijd is de Belgische militair Jurgen Conings onvindbaar.

De 46-jarige Conings verdween ruim een week geleden. Na het vinden van twee afscheidsbrieven waarin hij virologen, de regering en het leger bedreigde, werd groot alarm geslagen, zeker ook toen bleek dat hij vanuit de kazerne een klein arsenaal aan oorlogswapens had meegenomen, waaronder vier antitankraketten en een machinepistool. Conings stond bovendien gesignaleerd op de terroristenlijst van het OCAD, het orgaan dat de terreurdreiging in het oog houdt. De militair houdt er extreem-rechtse sympathieën op na en uitte al eerder bedreigingen.

Bloed, Bodem, Eer en Trouw

Het wordt steeds duidelijker dat Conings zijn actie grondig moet hebben voorbereid. „Langzamerhand is alles op een plaats gevallen en ben ik begonnen met de voorbereidingen”, zou hij in een van zijn afscheidsbrieven hebben geschreven.

Conings had volgens Belgische media contact met Thomas Boutens, een oud-militair die is veroordeeld vanwege zijn lidmaatschap van de extreem-rechtse terroristische organisatie Bloed, Bodem, Eer en Trouw. Een van de huiszoekingen vond dit weekeinde bij hem plaats. Of Conings ook echt hulp kreeg uit extreem-rechtse hoek, is niet duidelijk.

De zoektocht naar Conings viel maandagavond samen met een andere extreem-rechtse dreiging. Mediabedrijf DPG in Antwerpen, waar onder andere kranten Het Laatste Nieuws en De Morgen en programma VTM Nieuws zetelen, moest ontruimd worden na een dreigbericht.

Het nieuws van zeven uur werd uitgezonden vanuit een noodstudio. Volgens misdaadjournalist bij VTM Faroek Özgünes zat de Nederlandse extreem-rechtse groep FreedomFighters The Netherlands achter de dreiging (zie inzet).

Prominente viroloog

Een verband tussen Conings en de Nederlandse groepering is tot nog toe niet gelegd. Een gemene deler is er wel. De Nederlandse groep zou bij DPG Media op zoek zijn geweest naar het geheime adres van de prominente Belgische viroloog Marc Van Ranst, die op Twitter regelmatig de confrontatie aangaat met extreem- en radicaalrechts, en met coronasceptici. Van Ranst zit sinds vorige week ondergedoken met zijn gezin, juist vanwege Conings. Vorig jaar bedreigde de militair Van Ranst, en vorige week maandag postte hij uren bij zijn huis.

Conings schreef in zijn afscheidsbrief expliciet over het coronabeleid: „De zogenaamde politieke elite en nu ook de virologen beslissen hoe jij en ik moeten leven. Ze zaaien haat en frustratie, nog erger dan het al was. En niemand komt daar tegen in ¬opstand.” Het levert hem onverwachte steun op. Een Facebookgroep met de naam ‘Als 1 achter Jurgen’ telde dinsdag bijna 50.000 leden, voordat die door Facebook verwijderd werd. Dit weekeinde werd drie keer een protest georganiseerd waarbij Conings, volgens De Standaard werd bestempeld als een „vrijheidsstrijder” die de „makke schapen die in de pas van de regering blijven lopen eens wakker komt schudden”. Ook zou de klopjacht op Conings volgens sommigen buiten proportie zijn.

Het parket reageerde in Belgische media dat er geen sprake is van een ‘licence to kill’ voor Conings. Maandag deed de federaal aanklager een oproep aan Conings om contact op te nemen met iemand die hij vertrouwt, tot nu toe zonder resultaat.

Bij Defensie loopt ondertussen een onderzoek. Conings kreeg vorig jaar een sanctie vanwege zijn extreem-rechtse gedachtengoed, maar kreeg juist vanwege de daarop volgende overplaatsing de sleutel tot de wapendepots. „Er zijn fouten gemaakt”, erkende minister van Defensie Ludivine Dedonder dinsdag op een persconferentie. Elf andere militairen die gevolgd worden door de militaire inlichtingendienst is de toegang tot wapendepots ontzegd.