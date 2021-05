EU-onderzoek: minderheden in Europese landen vaker gestopt door politie

Jonge mannen die horen tot een minderheid in Europese landen worden vaker gestopt door de politie. Dat blijkt dinsdag uit een onderzoek dat de European Union Agency For Fundamental Rights (FRA) heeft gepubliceerd. Deelnemers aan de enquête van het agentschap zeiden onder meer dat het profileren hun vertrouwen in de politie sterk heeft verminderd.

Bijna de helft van de ondervraagde niet-westerse migranten in Oostenrijk zei in het jaar van de steekproef gestopt te zijn door de politie, terwijl dat voor de algehele bevolking een kwart van de mensen is. In Nederland gaf bijna 30 procent van de Roma aan door politie gestopt te zijn - het landelijk gemiddelde ligt op 10 procent. 86 procent van de Roma die gestopt werden voelde dat de reden daarvoor hun etiniciteit was. Het onderzoek is gebaseerd op een drietal enquetes in Europese lidstaten, waarbij in totaal meer dan 65.000 mensen bevraagd werden.

„Iedereen heeft het recht om gelijk behandeld te worden, ook door de politie”, zegt FRA-directeur Michael O’Flaherty over de reden voor het Europese onderzoek. „Een jaar geleden onderschreven de Black Lives Matter-protesten de noodzaak om racisme en discriminatie, dat nog te veel voorkomt in onze samenlevingen, aan te pakken.” Het onderzoek wordt precies een jaar na de dood van George Floyd als gevolg van politiegeweld in de Verenigde Staten gepubliceerd.