Eerbetoon aan de vader van stripheld Nero

Marc Sleen is als striptekenaar in Nederland niet zo bekend als in zijn geboorteland België, maar NRC-lezers ondervinden dagelijks de invloed van de in 2016 overleden Vlaming. Want Kamagurka tekent sinds 1979 voor NRC. Bij zijn eerste strip in deze krant schreef hij, over zijn inspiratie om als tiener te gaan tekenen: „Toen ik heel lang geleden vernam dat mijn lievelingsstrip (te weten Bolleke en de lustige kapoentjes) getekend werd door een mens, besloot ik striptekenaar te worden.” Die mens, dat was Marc Sleen. De lustige kapoentjes was een van de vele strips die Sleen schreef en tekende. Volgend jaar is het 100 jaar geleden dat hij geboren werd, op 30 december 1922. Een biografie over de ‘productiefste striptekenaar’ van België, overleden op 93-jarige leeftijd, is er nooit gekomen. In plaats daarvan is nu een dik boek verschenen met een selectie uit 65 jaar interviews met de stripmaker.

Sleen is vooral beroemd door zijn strips over Nero, een domme, kale, bolbuikige vijftiger, die voortdurend in de problemen komt. Gelukkig heeft hij een geniale zoon, prof.dr. Adhemar, die op zijn derde al professor werd, en zijn ‘teergeliefde vader’ voortdurend uit de penarie moet halen. Nero is een antiheld. „Ik wilde geen held die alles oplost, zoals Kuifje. Ik wilde meer een held in de geest van de Marx Brothers”, vertelde Sleen (pseudoniem voor Marc Neels) in 1999 in een tv-uitzending. Het is jammer dat de Nero-strips, met onder meer de pijprokende Madame Pheip, in Nederland minder populairder waren dan Suske & Wiske, die veel houteriger getekend zijn en lang niet zulke wilde avonturen beleven als Nero. Om die reden houdt de ook vergelijking met de jaren 50 Volkskrant-strip van Godfried Bomans en Carol Voges, Pa Pinkelman en Tante Pollewop geen stand. Uiterlijk lijken die wel wat op Nero en madame Pheip, en hun avonturen scheren ook langs de actualiteit. Maar zo braaf en oubollig als Pa Pinkelman toch uiteindelijk bleef, zo krankzinnig, fantasievol en surrëeel was de humor die Sleen op zijn stripfiguren losliet – zoals een avontuur waarin de hoofden van de personages door explosies er steeds afvliegen, waarbij ieder steeds een verkeerd hoofd op terug krijgt (De X-bom).

Achtduizend ingezonden brieven

Nero werd in die strip steeds ten onrechte als verdachte opgesloten, en de wanhopige stripfiguren doen op de krantenlezers een beroep een brief te sturen aan de officier van justitie in de strip. Er kwamen achtduizend brieven binnen, lezen we in Marc Sleen: De Interviews. Dat geeft wel aan hoe populair de strip was. De kranten Het Volk en De Standaard hebben ook rechtszaken gevoerd om te voorkomen dat Sleen met Nero naar een andere krant zou overstappen, al zegt hij daar in de interviews weinig over.

Sleen was een enorm harde werker, die alles alleen deed. Zijn levensdrift verklaart hij door zijn oorlogservaring: hij werd met zijn oudste broer in 1944 opgepakt door de Duitsers omdat een andere voortvluchtige broer in het verzet zat. Ze werden mishandeld en ondervraagd en naar een concentratiekamp gebracht. Daar werden gevangen gefusilleerd, maar tegen de tijd dat zijn broer en hij aan de beurt waren, kwamen de geallieerden eraan. Uiteindelijk kon hij ontsnappen. Hij ging kort daarna eerst karikaturen en daarna strips tekenen voor Vlaamse bladen – en maakte vervolgens van 1947 tot en met 2002 zijn onnavolgbare Nero-strips. Hij hield zijn leven lang „klamme nachtmerries” van zijn oorlogservaringen, vertelt hij in een van de interviews. Ook Sleens liefde voor dieren en fotosafari’s, zijn (niet zo moderne) vrouwbeeld en meer komt aan bod. Marc Sleen: De Interviews een aardige biografievervanger, al is het jammer dat er niet meer tekeningen van de meester instaan.

Strips Marc Sleen: De interviews. Samengesteld door Wouter Adriaensen, Yves Kerremans en Noël Slangen. 520 pagina’s, uitgeverij Davidsfonds € 34,99 ●●●●●