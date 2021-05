Een zwarte skinhead in Tilbury

Drama Farming Regie: Adewale Akinnuoye-Agbaje. Met: Damson Idris, Kate Beckinsale, John Dagleish, Jamie Winstone. Te zien op Picl. ●●●●●

‘Farming’. Er is geen goed Nederlands woord voor. Het is een term die wordt gebruikt om de praktijk te beschrijven waarbij in de jaren zestig en zeventig tienduizenden baby’s en kinderen met een Nigeriaanse achtergrond in Britse pleeggezinnen werden ondergebracht zodat hun ouders hun studie konden afmaken en geld verdienen. Voor de pleegouders was het een verdienmodel. Niet alleen betaalden de biologische ouders doorgaans voor het afstaan van hun kinderen, ook kregen de (working class) pleeggezinnen vaak extra financiële steun van sociale diensten.

Farming is ook de titel van het regiedebuut van acteur Adewale Akinnuoye-Agbaje (1967, bekend van tv-series als Lost en Oz en films als The Bourne Identity en Killer Squad) die als baby bij een wit gezin in havenplaats Tilbury werd ondergebracht. Daar werd hij het slachtoffer van geweld, verwaarlozing en rabiaat racisme.

Wat volgde is minder goed te begrijpen. Akinnuoye-Agbaje sloot zich als tiener in de jaren zeventig aan bij een skinhead-gang. Het knappe van Farming is dat de film niet naar verklaringen en labels zoekt. Hij kiest radicaal het perspectief van de jonge Enitan, van zijn dromerigheid, van zijn onbegrip, zijn pijn en uiteindelijk zijn zelfhaat. „Als er niemand is om je over je Afrikaanse erfgoed te vertellen, je te laten weten dat je uit een rijke culturele, spirituele en filosofische traditie komt, dan ga je je identificeren met de scheldwoorden die mensen je toesnauwen, en de waardesystemen daarachter”, vertelt Akinnuoye-Agbaje aan de telefoon.

Trauma herleven

Je kunt iets verwerkt hebben en tegelijkertijd nog steeds in ontkenning leven, denkt hij. „Totdat ik deze film ging maken had nog niemand het woord ‘farming’ gemunt. Dat betekent dat het met gemak onder het tapijt werd geveegd, ontkend. Het bestond niet. Niet binnen de Britse, maar ook niet binnen mijn eigen cultuur. Nu er een woord voor is, is er ook een stem voor de duizenden kinderen die door hetzelfde proces zijn gegaan. Die zijn niet allemaal skinhead geworden, maar die zijn slachtoffer van vergelijkbare vormen van (geïnternaliseerd) racisme. De film was niet alleen voor mij, maar ook voor hen enorm helend.”

Er zit veel geweld in de film, maar ook op een overdrachtelijke manier

Hij verhaalt hoe hij om met zijn verleden om te kunnen gaan zichzelf min of meer dwong om het op een of andere manier ook in een positief licht te zien. Om zichzelf, zijn ouders en pleegouders te kunnen vergeven. Maar dat het maakproces hem ook dwong om het trauma te herleven.

Akinnuoye-Agbaje speelt in de film zijn eigen vader. „Dat was enorm cathartisch. Er zit en scène in de film waarin mijn biologische ouders terug naar Engeland kwamen om me uit de gevangenis te halen, en op dat moment zag ik mijn jongere zelf uit het politiebureau lopen, terwijl ik me tegelijkertijd met m’n vader moest identificeren. Opeens moest ik mijn eigen trauma opzij zetten en het perspectief van mijn ouders innemen. Dat dwong me om het uiterste op te zoeken van wat je als mens kan: te zien hoe mijn ouders zich ook verraden voelden door wat ik had gedaan.”

Niet gekuist

Farming is fel-realistisch, en tegelijkertijd laat de film op bewonderenswaardige wijze ook op een soms metaforische en metafysische manier de pure belevingswereld van Enitan zien. Dat was belangrijk. „Je kunt niet alles vertellen. Zeker niet in een film die met geld van anderen in een groot systeem wordt gemaakt.” De werkelijkheid werd niet gekuist, maar er zijn wel momenten uit zijn leven weggelaten, zoals dat hij door zijn pleegvader op jonge leeftijd werd gedwongen om een kind dat hem in elkaar had geslagen terug te pakken. „Dat blijft nu impliciet. Er zit veel geweld in de film, maar ook op een overdrachtelijke manier. Een geit die wordt geslacht op het moment dat Eni’s biologische ouders hem meenemen voor een initiatie- annex reinigingsritueel. Voor mij het hoogtepunt van mijn eenzaamheid en culture shock. Dat wordt gespiegeld in het varken wat hij later bij de skins zelf doodt.”

Symbolisch is ook de slang die de leider van de gang Levi om zijn hals draagt, „wat overigens echt een ding was in de skinheadcultuur van toen. Er werden zelfs dierentuinen voor overvallen. En dan is er het moment dat Eni de slang voor zichzelf claimt, als een Afrikaanse koning, en de andere skinheads hem met haat, ontzag en verbijstering bekijken. Als je het begin van de film herinnert, hoe hij als kind betoverd was door de regenbogen in de plassen… Die slang staat voor hetzelfde. Een vorm van vrijheid. Ik heb deze film moeten maken om die vrijheid te vinden.”