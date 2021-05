Een reeks Italiaanse filmschatten op Netflix

Iedere maand voegt Netflix honderden nieuwe films toe, waarvan het merendeel verdwijnt in het zwarte gat van de streamingdienst. Het algoritme geeft ze geen prioriteit dus de kijker moet zelf actief op zoek. Maar hoe weet die wat er allemaal is toegevoegd? Gelukkig bieden websites uitkomst die minutieus bijhouden wat er bijkomt en wordt afgevoerd.

Afgelopen maand blijken er veel Italiaanse films bij te zijn gekomen, een stuk of 180 (!). Daaronder veel recente producties van twijfelachtig allooi, maar ook oude filmschatten. Er is voor elk wat wils, zoals de leuke komedies die Luigi Comencini maakte met Gina Lollobrigida en Vittorio de Sica:Pane, amore e fantasia (1953) en Pane, amore e gelosia (1954) – beide uit de hoogtijdagen van de Commedia all’Italiana, bitterzoete satirische komedies over sociaalmaatschappelijke kwesties.

Een van de meesterwerken van de Commedia all’Italiana, Antonio Pietrangeli’s Io la conoscevo bene (I Knew Her Well, 1965), staat ook op Netflix. Hierin trekt de uit de provincie afkomstige Adriana (Stefania Sandrelli) naar Rome om het te maken als fotomodel en actrice. De mede door Ettore Scola geschreven tragikomedie bekritiseert de beroemdhedencultus en biedt een fraai portret van een jonge vrouw in een door foute mannen gedomineerde filmwereld.

De film is gesitueerd in de tijd dat veel mensen uit het Zuiden hun geluk beproefden in Noord-Italië, een periode van flinke economische groei, industrialisatie en ‘la dolce vita’ maar ook van gedemoraliseerde gelukszoekers en gebroken dromen. Over die overgang van een oud, bijna archaïsch Italië – met grote gezinnen en nog veel analfabetisme – naar een moderne staat gaat 1960 (2010), de boeiende persoonlijke documentaire van Gabriele Salvatores. Hierin gaat Gabrieles broer naar Milaan en schrijft vervolgens allemaal optimistische brieven naar huis over zijn leven. Maar klopt het beeld dat hij schetst wel? Salvatores weeft prachtig Italiaans archiefmateriaal uit 1960 ineen, begeleidt door zijn voice-over waarin hij als volwassene terugkijkt op zijn tienjarige zelf en zijn relatie met zijn broer.

Lees ook dit stuk van Joyce Roodnat over ‘Il Posto’: Het behoud van een jongen

Er staan nog twee pareltjes tussen het overstelpende Italiaanse aanbod: Il posto (1961) en Estate violenta (1959). Il posto is de tweede film van Ermanno Olmi en gaat over Domenico, een verlegen, naïeve jongen uit de provincie die naar Milaan gaat voor werk. Wordt hij de zoveelste anonieme kantoorklerk? Een meisje dat ook aan de sollicitatieprocedure meedoet biedt afleiding en hun schuchter aftasten leidt tot een schitterend in beeld gebracht dansfeest. Bij Olmi geen groots drama maar fraaie miniatuurtjes die je lang bijblijven door details: een droeve oogopslag, een haperende bureaulamp.

Valerio Zurlini, tijdgenoot van Fellini en Visconti, is een wat vergeten Italiaanse cineast aan wie Filmhuis Den Haag in 2006 een retrospectief wijdde. Estate violenta (Violent Summer) is een van zijn acht in weemoed gedrenkte films. ‘Existentiële droefheid’ was zijn thema, en het komt mooi naar voren in Estate violenta, met de Franse acteur Jean-Louis Trintignant en de aristocratisch ogende actrice Eleonora Rossi Drago. De in prachtig zwart-wit gefotografeerde film speelt zich af in 1943 en gaat over de intense maar onmogelijke verhouding tussen een rijke oorlogsweduwe met kind en een flierefluitende jongeman – zoon van een fascist – die de dienstplicht ontloopt.