Een jaar na de dood van George Floyd

Black Lives Matter George Floyd (1973) kwam precies een jaar geleden, op 25 mei 2020, om het leven als gevolg van politieoptreden. Hij werd in de Amerikaanse stad Minneapolis aangehouden vanwege het vermoeden dat hij probeerde te betalen met een vals dollarbiljet. Hij werd geboeid en tegen de grond gedrukt. Een van de agenten, Derek Chauvin, duwde zijn knie op Floyds nek en stopte niet toen de aangehouden man aangaf niet te kunnen ademen. Negen minuten later was Floyd dood. Chauvin is in april schuldig bevonden – nooit eerder werd een witte politieman in Minneapolis veroordeeld voor de dood van een zwarte burger. Floyds dood leidde tot de wereldwijde protestbeweging Black Lives Matter. Ook deze week wordt op diverse plekken in Minneapolis stilgestaan bij zijn overlijden.