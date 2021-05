Dwingt rechter Shell tot ander klimaatbeleid?

Shell veroorzaakt als olie- en gasbedrijf veel meer broeikasgasemissies dan heel Nederland. Wie dat beseft, begrijpt dat de doelen die in het Klimaatakkoord van Parijs (2015) zijn vastgelegd alleen gehaald kunnen worden wanneer bedrijven zoals Shell fundamenteel veranderen. Dat zei advocaat Roger Cox in december vorig jaar in de rechtszaak van Milieudefensie, met enkele andere maatschappelijke organisatie en ruim 17.000 burgers als mede-eisers, tegen Shell. Op vier zittingsdagen passeerde bij de Haagse Rechtbank het volledige klimaatbeleid van Shell, werd er volop geciteerd uit de rapporten van het wetenschappelijk klimaatpanel van de Verenigde Naties en werden de gevolgen van de klimaatcrisis breed uitgemeten. Woensdag spreekt de rechtbank een oordeel uit en moet blijken of Shell zijn koers moet wijzigen.

1 Wat is de eis van Milieudefensie?

Simpel gezegd willen de eisers dat Shell zijn beleid in overeenstemming brengt met de internationale afspraken die in 2015 zijn gemaakt in Parijs: de uitstoot van broeikasgassen moet zodanig worden teruggebracht dat gevaarlijke opwarming van de aarde wordt voorkomen. Voor Milieudefensie betekent dit dat de gemiddelde temperatuur op aarde niet meer mag stijgen dan anderhalve graad ten opzichte van de tijd voor de industriële revolutie.

Tijdens de rechtszaak werd gesteggeld over wat dit voor Shell betekent. Niet over de lange termijn, daar waren de partijen het over eens. Rond het midden van de eeuw moet de uitstoot van Shell en van de producten die het bedrijf maakt (dus ook de uitstoot van bijvoorbeeld de benzine) netto-nul zijn. Het verschil van mening ging over de weg daarheen. Om het einddoel te halen is het volgens Milieudefensie noodzakelijk dat Shell zijn uitstoot in 2030 al met 45 procent heeft teruggebracht (ten opzichte van het huidige niveau).

2 Wat brengt Shell daartegenin?

Het belangrijkste argument van Shell is, dat de rechter er niet over gaat. Shell vindt dat het aan het bedrijf zelf is – en aan niemand anders – om te bepalen hoe ze het einddoel halen. Parijs is een akkoord tussen landen, het schept geen verplichtingen voor bedrijven – ook al vindt Shell dat het wel voldoet aan de doelstellingen van Parijs. Als het onvoldoende is, dan is het aan de overheid om het bedrijf tot de orde te roepen. En in laatste instantie is het aan de consument, die niet verplicht is producten van Shell af te nemen.

Shell is actief in meer dan zeventig landen, die allemaal hun eigen klimaatbeleid voeren. Je kunt het moederbedrijf moeilijk dwingen om in te grijpen in de verkoop van aardgas in een ontwikkelingsland, zeker als veel mensen in zo’n land nog op hout stoken en koken. Voor Nederland is het misschien mogelijk om snel van het gas af te komen, maar voor dat soort landen is aardgas een schoon en gezond alternatief.

Bovendien, stelden de advocaten van Shell, zou er niets veranderen als het bedrijf door de rechter wordt gedwongen zijn beleid aan te passen: „Geen enkele private partij [kan] het energiesysteem eigenhandig veranderen, ook Shell niet”. De Groningse hoogleraar Machiel Mulder bevestigde dat in een op verzoek van Shell uitgevoerd onderzoek. Daarin wijst Mulder erop dat in de Irak-oorlog geen druppel olie minder werd gebruikt, hoewel Koeweit en Irak geen olie meer produceerden. Andere landen voerden gewoon de productie op.

Een ingreep in het beleid van Shell zou wel eens averechts kunnen werken, vreesden de advocaten. Want niet alle oliemaatschappijen hebben zulke „vooruitstrevende plannen voor de energietransitie” als Shell.

3 Waarom denkt Milieudefensie dan toch een zaak te hebben?

Een bedrijf dat volgens Milieudefensie zelf en via zijn producten jaarlijks 1,6 miljard ton CO2 uitstoot (zo’n 3 procent alle CO2 wereldwijd) zorgt voor ‘onrechtmatige gevaarzetting’. Shell weet dat al heel lang, blijkt uit vele publicaties van het bedrijf in het verleden. En het weet ook wat de oplossing is. Daarmee is Shell volgens Milieudefensie strafbaar.

Dat ‘Parijs’ een akkoord tussen landen is, doet daar niets aan af. Bovendien wordt in dat akkoord deelname van bedrijven ‘verwelkomd’. En een andere VN-organisatie, het milieuagentschap UNEP, noemt bijdragen van private partijen ‘cruciaal’ voor het slagen van het akkoord. Als de politiek niet ingrijpt en de rechter dit soort „mondiaal opererende economische grootmachten” niet weet te temmen, vroeg advocaat Roger Cox zich af, wie beschermt de burger dan wel?

4 Shell heeft wel vaker voor de rechter gestaan. Wat maakt deze zaak anders dan de andere?

Shell is veroordeeld voor zijn beleid in Nigeria, waar het bedrijf ernstige milieuschade heeft veroorzaakt. Maar daar gaat het in dit geval niet om. Ook stond (en staat) Shell – vaak samen met andere oliemaatschappijen – in verschillende landen voor de rechter in verband met eerdere klimaatschade door het bedrijf – wat overigens nog niet tot veroordelingen heeft geleid.

In deze zaak wordt echter niet teruggeblikt, maar vooruit gekeken. Milieudefensie wijst erop dat nog steeds 80 procent van alle investeringen van Shell naar olie en gas gaat. Dat moet stoppen en dus moet de rechter ingrijpen in wat Shell de komende jaren van plan is. Ook internationaal wordt deze zaak met belangstelling gevolgd. Als de rechter Milieudefensie in het gelijk stelt, kan dat ook voor andere bedrijven grote gevolgen hebben. Internationale advocaten staan klaar om andere oliemaatschappijen aan te klagen.

5 Maakt Milieudefensie enige kans?

Dat is moeilijk te zeggen. Toen duurzaamheidsorganisatie Urgenda in 2015 de Nederlandse staat voor de rechter daagde, gaven de meeste juristen Urgenda geen schijn van kans. Maar de staat verloor en werd – tot drie keer toe – gesommeerd zijn beleid aan te passen. Dit is wel een andere zaak, zei klimaatjurist Laura Burgers in een interview in NRC. „Urgenda richtte zijn pijlen op de overheid, terwijl Shell een private partij is, een bedrijf”, aldus Burgers. „Voor de democratische legitimiteit is het minder controversieel om een private partij ter verantwoording te roepen, dan om te procederen tegen het beleid van een staat.”