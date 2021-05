Duitsland stelt Hansi Flick aan als nieuwe bondscoach

Hansi Flick is na het Europees Kampioenschap deze zomer de nieuwe bondscoach van het nationale elftal van Duitsland. Flick volgt Joachim Löw op, die in maart heeft aangekondigd dat het EK zijn laatste toernooi zou zijn. De Duitse voetbalbond DFB heeft de aanstelling van Flick dinsdag bekendgemaakt. De nieuwe trainer zelf zegt „zeer gelukkig” te zijn met zijn nieuwe baan. „Er is alle reden om de komende eindtoernooien, en in het bijzonder het EK in 2024 in eigen land, met optimisme tegemoet te gaan”, aldus Flick.

De 56-jarige Flick was dit seizoen trainer van Bayern München, waarmee hij de Duitse titel won en de halve finale van de Champions League bereikte. Het jaar daarvoor won hij de Champions League nog met Bayern. Hij liet zijn contract bij de Duitse club ontbinden om de weg vrij te maken voor het bondscoachschap van het nationale team. Daar staat hij tot 2024 onder contract.

Onder leiding van Löw, die in 2006 hoofdtrainer werd nadat hij eerst assistent was, won Duitsland in 2014 de wereldtitel in Brazilië. Vooral de wedstrijd in de halve finale, waarin de Duitsers het gastland met 7-1 versloegen, maakte veel indruk in de voetbalwereld. Na het gewonnen WK werden de resultaten minder. In 2018 werd Duitsland in de eerste WK-ronde uitgeschakeld. De kritiek op Löw nam toe, maar hij bleef aan voor het EK. In dat toernooi is Duitsland ingedeeld in de zware poule met Frankrijk, Portugal en Hongarije.