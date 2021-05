Dit zeggen ze tegen je als je over seksisme begint

Nou dácht ik dat ik vorige week een duidelijk stuk geschreven had. Het ging erover dat vrouwen (op het werk) vaker gekleineerd en negatief gestereotypeerd worden dan mannen, en dat vrouwen dat schaadt in hun carrière. Het wetenschappelijk bewijs daarvoor is overweldigend. Maar nadat het stuk verscheen, bleken toch heel veel mensen er nog iets op aan te merken te hebben. Mannen vooral.

Mannen die het niet ‘herkenden’. Mannen die vonden dat vrouwen niet moesten zeuren. Mannen die vonden dat mannen ook gekleineerd werden! Vrouwen die erop wezen dat vrouwen elkaar ook kleineren. Mannen die erop wezen dat vrouwen elkaar ook kleineren. Poeh.

Van LinkedIn, nrc.nl tot Twitter, ja zelfs tot op mijn privémail en dating-app (!) bleven ze me bestoken. Ik vergat bijna dat de ruime meerderheid van de honderden reacties positief was.

Halverwege de mediastorm dacht ik: laat ik de meestgehoorde reacties eens op een rij zetten, en hoe je erop kunt reageren. Misschien helpt het andere mensen die opstaan tegen seksisme. Ja toch?

1 „Ik herken dit niet.” Mooi. Maar helaas blijkt uit de wetenschap het tegendeel.

2 „Ik erger me er niet aan.” Ook mooi, maar niet zo relevant.

3 „Mannen worden ook gekleineerd op het werk.” Zeker. Maar daar hebben ze in de rest van hun carrière gemiddeld minder last van dan vrouwen.

4 „Vrouwen praten ook kleinerend over vrouwen!” Klopt.

5 „Vrouwen zijn onderling nog veel erger.” Ik had net een man die beweerde dat mannen onderling juist erger zijn.

6 Maar vrouwen praten dus ook kleinerend over vrouwen!!!?? Yup, maar dat geeft jou als man geen vrijbrief om er ook aan mee te doen.

7 „Trek je er toch niks van aan.” Dat zou ik graag willen, maar het heeft invloed op mijn carrièrekansen.

8 „Ga liever uit van je kracht, dan in een slachtofferrol te kruipen.” Zie 7.

9 „Bijt gewoon van je af.” Joe! Zeg maar hoe! Uit onderzoek blijkt dat als vrouwen ‘van zich afbijten’ ze als ‘haaibaai, drammertje of hysterica’ worden geclassificeerd. Dat staat een stuk minder goed in je functioneringsverslag dan mannen die exact hetzelfde gedrag vertonen en ‘vasthoudend’ en ‘evenwichtig’ genoemd worden.

10 „Stop met janken.” Ik jank niet, ik schrijf op wat er uit studies blijkt.

11 „Ik bedoel het niet seksistisch.” Maar het gevolg is wél seksisme.

12 „Ik vind ‘pittige tante’, ‘vrouwtje’, of ‘dwingelandje’ niet seksistisch.” Het gaat er niet om wat jij vindt, het gaat erom dat als dergelijke woorden elke dag voor vrouwen gebruikt worden, het hun een nadeel oplevert in hun algehele professionele beoordeling.

13 „Mijn vrouw vindt deze woorden ook niet seksistisch.” Zie 12.

14 „Ik vind woordjes verbieden echt te ver gaan.” Ik verbied geen woordjes, ik laat alleen zien wat de gevolgen zijn als je ze vaak gebruikt.

15 „Je mag ook niks meer zeggen (als man).” Je mag alles zeggen. Realiseer je alleen wat de gevolgen zijn.

Lees hier de column van vorige week terug: De 12 dingen die je beter niet tegen een vrouw kunt zeggen

16 „Wees liever positief.” Goed idee! Noem je vrouwelijke collega’s eens ‘vasthoudend’ in plaats van ‘opgewonden standje’ of ‘powerlady’.

17 „Als je het niet bevalt, ga dan ergens anders werken.” Ik heb liever dat vrouwen overal gelijke kansen krijgen.

18 „Ik geloof niet dat dit voorkomt.” Misschien kun je beter vragen: ‘Komt dit voor?’. Een lezeres schreef: „Don't tell us. Ask us. We’ll tell you.”

19 „Je kiest ervoor om overal een probleem van te maken.” Ik máák er geen probleem van, dat ís het al. Help je mee het op te lossen?

20 „Ik ben een man, ik kan het dus niet zo goed beoordelen en ik heb het artikel niet gelezen, maar ik wil er wel graag iets over zeggen.” Hahahaha.

21 „Er zijn belangrijker onderwerpen dan woordjes verbieden.” Klopt, dat onderwerp is seksisme. En hoe het vrouwen schaadt in hun carrière.

22 „Ik schaam me voor al die mannen die zo negatief reageren.” Nergens voor nodig, ik ben heel blij met jóúw steun.

23 „Ik vind de Amerikaanse studie die je noemde in je column niet representatief voor Nederland.” Het stuk is op meer studies gebaseerd. Welke wil je? De Canadese, de Europese, Chileense, Venezolaanse, Nederlandse of de Duits-Zwitserse varianten?

24 „Vrouwen zijn empathischer en mannen zakelijker.” Euh, nee.

25 „Niet erg overtuigend als je met vrouwelijke wetenschappers komt.” Ga je schamen.

26 „Ik zou hier wel eens een man over willen lezen.” Doen! Lees Ben Tiggelaar. Hij schreef vorige week: ‘Verdiep je in het onderwerp.’ Of lees Why Do So Many Incompetent Men Become Leaders?

27 „Sociale wetenschap is boterzacht. Daar kun je nooit conclusies aan verbinden.” Je bent zelf boterzacht.

28 „Elk woord dat je hieraan vuil maakt houdt de discussie in stand.” Ik vind doodzwijgen erger.

29 „Vind je het gek dat je geen man hebt?!” Blij dat ik jou niet als man heb.

30 „Het wordt er zo niet gezelliger op, op het werk.” Gezelliger voor wie?

Hoe was jouw week? Tips voor Japke-d. Bouma via @Japked op Twitter.