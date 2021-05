Boeren- en natuurorganisaties komen met voorstellen voor stikstofbeleid

Een aantal boeren-, natuur- en ondernemersorganisaties heeft de handen ineengeslagen in een voorstel voor een aangepast Nederlands stikstofbeleid. Natuurmonumenten, Natuur & Milieu, LTO Nederland, VNO-NCW, MKB-Nederland en Bouwend Nederland presenteren dinsdag een „totaalpakket” om de reductie van stikstofuitstoot te versnellen, de natuur te versterken, boeren „toekomst te bieden” en economische ontwikkelingen te stimuleren.

De initiatiefnemers stellen onder meer een zogeheten gebiedsgerichte aanpak voor. De achterliggende gedachte is dat stikstofuitstoot per gebied verschilt en daarom alleen lokaal kan worden opgelost. Bovendien, zo staat in de brief, zouden boeren en natuurbeheerders actief inspraak moeten krijgen in het stikstofbeleid, in plaats van maatregelen van bovenaf opgelegd te krijgen. Verder wordt ingezet op „emissieloze mobiliteit” en verduurzaming van de industrie, bouw- en energiesector. Om de plannen te realiseren zou jaarlijks structureel 1,7 miljard euro nodig zijn, en 15,4 miljard euro tot 2030.

Volgens de initiatiefnemers is ingrijpen noodzakelijk omdat ook de onlangs ingevoerde stikstofwet nog altijd onvoldoende soelaas zou bieden tegen schade aan natuur en economie. Gewezen wordt op gebrek aan perspectief voor boeren, een nog altijd overbelaste natuur en het stranden van economische initiatieven, van infrastructuur tot woningbouw. De briefschrijvers verzoeken het (demissionaire) kabinet de voorgestelde plannen verder uit te werken en voor te leggen aan de Raad van State en het Planbureau voor de Leefomgeving.

Greenpeace Nederland, Milieudefensie en Mobilisation for the Environment (MOB) reageren dinsdag kritisch op de voorstellen. Volgens de milieuorganisaties zijn de plannen „bij lange na niet genoeg om verdere verslechtering van de meest kwetsbare natuur te voorkomen” en zijn deze „een slap compromis om de vergunningverlening op gang te krijgen.” Ook boerenorganisatie Farmers Defence Forse verzet zich in een verklaring nadrukkelijk tegen de voorstellen en stelt dat de initiatiefnemers geen enkele affiniteit zouden hebben met de boerensector.

Dit artikel maakt ook deel uit van ons liveblog: Boeren- en natuurorganisaties werken samen voor aangepast stikstofbeleid