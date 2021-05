Boeren- en milieuclubs komen met eigen stikstofplan, maar over de voorstellen bestaat scepsis

De stikstofuitstoot kan in 2030 met 40 procent worden teruggebracht als het nieuwe kabinet daar de komende negen jaar 15,3 miljard euro voor vrijmaakt. Dit schrijven landbouworganisatie LTO Nederland, werkgeversclub VNO-NCW, Natuurmonumenten, Natuur & Milieu, MKB-Nederland en Bouwend Nederland in een plan dat zij dinsdag bekend hebben gemaakt. De huidige stikstofaanpak mikt op 26 procent stikstofreductie in 2030.

Medio 2019 belandde Nederland in een stikstofcrisis. De Raad van State oordeelde dat de voorgaande jaren te weinig was gedaan om de stikstofneerslag in Nederland terug te dringen. Duizenden bouwprojecten werden door die uitspraak abrupt stilgelegd. Ammoniak is een stikstofverbinding, met name afkomstig uit de mest van vee, die schadelijk is voor het milieu. De stikstofcrisis was, zei demissionair premier Mark Rutte eind 2019, „een crisis van ongekende omvang”. Hij noemde het toen zelfs de heftigste crisis uit zijn negen jaar als premier. Duizenden boeren trokken herhaaldelijk naar Den Haag om te protesteren tegen het voornemen om de uitstoot van stikstof bij agrarische ondernemers drastisch te verminderen.

De opstellers van het dinsdag gepresenteerde plan vormen een curieus gezelschap. Boeren, bouwers én milieuclubs verenigd. Maar de stempel die LTO Nederland op dit plan wist te drukken is niet te missen: „Met name in de landbouw moet perspectief geboden worden om de omslag te kunnen maken.” Dit blijkt ook uit de kostenraming: het merendeel van het geld uit het plan moet naar de landbouw.

De initiatiefnemers pleiten voor een „gebiedsgerichte aanpak”. Die varieert van innovatieve maatregelen in onder meer de landbouw – bijvoorbeeld meer stalvloeren die mest en urine scheiden waardoor er minder stikstof vrijkomt (6 miljard euro) – tot het verplaatsen of opkopen van de zogeheten ‘piekbelasters’ (5 miljard), veelal veehouderijen maar ook bedrijven in andere sectoren. De vrijgekomen grond van gestopte of verplaatste bedrijven, die dichtbij beschermde Natura2000-gebieden veel stikstof uitstoten, kan volgens het plan gebruikt worden door veehouderijen die wel doorgaan, mits die zich aan de regels houden.

Minder belastende vormen van landbouw

Ook moet er volgens het plan geïnvesteerd worden in minder belastende vormen van landbouw (3 miljard euro) en natuurherstel (1 miljard). Om te toetsen of de berekeningen kloppen, zijn deze nu voorgelegd aan de Raad van State en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Ook de juridische haalbaarheid wordt gecontroleerd.

De stikstofwet van Schouten is gered, op het nippertje

Een woordvoerder van Natuurmonumenten zegt dat het logisch is dat „een relatief groot deel van de investering” opgaat aan de landbouw. „Als je de stikstofuitstoot wilt terugdringen moet je bij de landbouw zijn. De woordvoerder benadrukt dat het stikstofprobleem alleen kan worden opgelost als alle betrokken sectoren nauw met elkaar samenwerken.

Greenpeace Nederland, Milieudefensie en Mobilisation for the Environment (MOB) reageren dinsdag kritisch op het voorstel. Juridisch adviseur Valentijn Wösten, die vaak namens MOB tegen het Nederlandse stikstofbeleid streed en het met succes aanvocht bij de Raad van State, noemt de 40 procent reductie van het plan op zijn website „een sigaar uit eigen doos”, omdat in wetgeving reeds bepaald is dat in 2035 sprake moet zijn van 50 procent minder stikstofuitstoot. Wösten is sceptisch over het „heilige geloof in milieutechniek”. De aangepaste stalvloeren en het gebruik van luchtwassers zorgen voor minder stikstofreductie dan ze beloven, zegt Wösten.

Het afgelopen halfjaar werd de nieuwe stikstofwet aangenomen in zowel de Eerste als de Tweede Kamer. Die bepaalt dat in 2030 de helft van ‘stikstofgevoelige’ natuur weer gezond moet zijn en vijf jaar later zelfs bijna driekwart. Het demissionair kabinet heeft circa 6 miljard euro voor deze klus gereserveerd.