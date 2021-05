Bergkamp wil gesprek met Rutte over werkdruk, Rutte sluit groter kabinet niet uit

Voorzitter van de Tweede Kamer Vera Bergkamp gaat in gesprek met demissionair premier Mark Rutte (VVD) over de heersende werkdruk op het Binnenhof. De aanleiding voor het onderhoud is het vertrek van minister Bas van ’t Wout van Economische Zaken, die drie maanden niet kan werken vanwege burn-outverschijnselen. Vandaag werd ook bekend dat CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt wegens vermoeidheidsklachten zeker vier maanden thuisblijft. Partijgenoot Harry van der Molen zit ook overspannen thuis.

Kamervoorzitter Bergkamp typeert het parlement als „een bijzondere werkomgeving” waar „hard werken erbij hoort”. Ze wil kijken of ze onvoorspelbaarheden uit de parlementaire agenda kan halen. Ook wil Bergkamp in gesprek met Rutte over de werkdruk, die onder meer een gevolg is van „het samenspel tussen kabinet en Kamer”. Aan de formatietafel is de afgelopen weken vaak gesproken over de relatie tussen parlement en regering, zo pleitte oud-informateur Herman Tjeenk Willink voor een sterkere rol van de Tweede Kamer en een dun regeerakkoord.

Rutte zei dinsdag te willen nadenken over een kabinet met meer ministers, „zodat je die vier jaar kunt overleven en er ook gezond weer uitkomt”, aldus de demissionair premier tegen persbureau ANP. Hij noemt het „geen taboe” dat een ministersploeg „nog ietsje verder moet groeien”.

Stoelendans

Na het vertrek van Van ’t Wout volgde een stoelendans in het kabinet: Stef Blok (VVD) vervangt hem als minister van Economische Zaken en Sigrid Kaag (D66) wordt daarmee minister van Buitenlandse Zaken. VVD’er Dilan Yesilgöz-Zegerius is vandaag aangesteld als nieuwe staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat.

Eerder trad minister Bruno Bruins (VVD) af als minister van Volksgezondheid vanwege de hoge werkdruk in de coronapandemie. Zijn taken werden overgenomen door Hugo de Jonge (CDA), die later ook werd verkozen tot nieuwe fractieleider van het CDA. Het lijsttrekkerschap in combinatie met het ministerschap werd ook De Jonge te veel, waardoor hij zich terugtrok als aanvoerder van de CDA-kandidatenlijst.

