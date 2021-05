Een tijdje geleden stelde ik op mijn werk voor om een netwerkbijeenkomst bij te wonen, omdat de ervaring heeft geleerd dat ik nog weleens klussen binnenhaal. Als 46-jarige vrouw met 25 jaar werkervaring, een goede opleiding en een keurig voorkomen, zou je denken dat ik dat aankan. Mijn collega – een oudere man – mailde terug: „Die netwerkbijeenkomst doen wij wel. Jij kunt je misschien aansluiten bij de facebookgroep Ambitieuze Meisjes.”

