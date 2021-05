Amazon wil iconische filmstudio MGM overnemen

„Ik wil mijn eigen Game of Thrones.”

Met die uitspraak maakte Amazon-topman Jeff Bezos eind 2016 in één klap duidelijk wat hij van zijn collega’s bij Amazon Studios verwachtte. Zijn productiemaatschappij moest nu eindelijk eens met een kaskraker komen, waarmee Amazons streamingdienst Prime Video concurrenten Netflix en HBO zou verslaan.

In de jaren daarna kregen Amazon-producties als de serie Fleabag en film Manchester by the Sea veel lof van critici, maar bleef het techbedrijf worstelen om zijn Game of Thrones te vinden.

En dus, zo blijkt nu, gooit Bezos het over een andere boeg. De Amerikaanse zakenkrant The Wall Street Journalmeldde maandag dat Amazon een overname van filmstudio Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) nabij is: voor 9 miljard dollar (7,3 miljard euro), inclusief zo’n 2 miljard dollar aan schulden.

De aankoop van de Hollywoodstudio wordt, als die doorgaat, Amazons op één na grootste acquisitie, na de overname van supermarktketen Whole Foods voor 13,7 miljard dollar in 2017.

Iconisch merk

Met de overname koopt Amazon (jaaromzet: 319 miljard euro, ruim een miljoen werknemers) een filmbibliotheek met vierduizend films en een tv-studio, verantwoordelijk voor hitseries als Fargo en The Handmaid’s Tale, om het aanbod op Prime Video flink te kunnen vergroten. Daarmee hoopt Amazon de loyaliteit te kopen van Prime-abonnees, die voor een maandelijks bedrag (in Nederland 2,99 euro per maand) gratis pakketbezorging en een videodienst krijgen.

Het bijna honderd jaar oude MGM (bekend van de brullende leeuw aan het begin van hun films), is een van de meest iconische merken in Hollywood. Klassiekers zoals Gone with the Wind, 2001: A Space Odyssey, Rocky, The Silence of the Lambs, Ben-Hur en alle James Bond-films zijn door MGM geproduceerd.

MGM Studios was sinds december vorig jaar op zoek naar een koper en is eigendom van hedgefondsen. De studio werd hard geraakt door de coronacrisis en het ontbreken van een bioscoopseizoen: de première van de nieuwe James Bond-film No Time To Die is al drie keer uitgesteld.

Streamingoorlog

Door MGM over te nemen slaat Amazon een gevoelige slag in de streamingoorlog die in alle hevigheid is losgebarsten. Vorige week werd bekend dat Discovery (van streamingdienst Discovery+) en WarnerMedia (HBO) fuseren om zo beter een vuist te kunnen maken tegen Amazon, Disney+ en Netflix.

De vraag is of mededingingsautoriteiten dwars gaan liggen, nu Amazon zijn macht opnieuw verder uitbreidt. „Als het Congres niet snel actie onderneemt, zal er geen markt zijn waar Big Tech geen controle over heeft”, zei het Amerikaanse Republikeinse Congreslid Ken Buck, tevens lid van de antitrustcommissie in het Huis van Afgevaardigden in een reactie op de overname tegen The Wall Street Journal.

Mocht de deal alsnog geen doorgang vinden, dan heeft Amazon nog een andere kaart om te spelen. Momenteel vinden in Nieuw-Zeeland de opnames plaats voor een nieuwe Lord of the Rings-serie van meerdere seizoenen voor Prime Video. De kosten liegen er niet om: bijna 500 miljoen dollar voor het eerste seizoen. Maar wellicht heeft Jeff Bezos dan eindelijk zijn Game of Thrones.