Aan de vragen die de titel oproept ontleent deze film zijn spanning

Drama The Killing of Two Lovers. Regie: Robert Machoian. Met: Clayne Crawford, Sepideh Moafi, Chris Coy. Te zien op Picl. ●●●●●

In de openingsscène van The Killing of Two Lovers staat een opgefokte man in een slaapkamer met een pistool in zijn hand, gericht op een bed met daarin twee slapende mensen. Als hij gestommel hoort, vlucht hij. Even later blijkt dat deze man de echtgenoot is van de vrouw die met iemand anders in bed lag. Zijn zij de twee geliefden uit de titel? En worden ze vermoord? Aan deze vragen ontleent de eerste (solo)speelfilm van scenarist-regisseur Robert Machoian zijn spanning.

Langzaam wordt duidelijk hoe de vork in de steel zit. Het echtpaar David en Nikki heeft besloten tijdelijk een pauze in te lassen in hun huwelijk. Hun vier kinderen zijn doordeweeks bij Nikki, in het weekend bij David. De drie zoontjes lijken het best te vinden, dochter Jess heeft het er moeilijk mee. Ondertussen lijkt David steeds meer te imploderen, al laat hij er ten overstaan van zijn kinderen en zijn bedlegerige vader, bij wie hij tijdelijk is ingetrokken, niets van merken.

Machoian filmt alles stijlvast, met lange takes waarin vooral David gevolgd wordt. Heeft zijn huwelijk nog een kans? De onzekerheid vreet aan hem. Allerlei emoties passeren de revue, die door Machoian veelal door close-ups in beeld worden gebracht. Op het markante geluidsspoor horen we op gezette tijden metalige geluiden en heel af en toe wordt het geluid helemaal subjectief om Davids getormenteerde gemoed weer te geven.

Dat Machoian verder flink afstand houdt van zijn personages, om de kloof tussen hen te illustreren, wreekt zich bij het kijken van deze film op een klein scherm. Ook komt David veel beter uit de verf dan Nikki, waardoor het lastig wordt om diep met allebei mee te leven.