50 jaar IFFR: geen grap of gril, maar een succesformule

Het eerste ‘Film International Rotterdam’ ging met zijn 36 speelfilms weinig voorspoedig van start op 28 juni 1972. ‘En foetsie was de wethouder’, kopte het Rotterdams Nieuwsblad: wethouder De Vos van Cultuur weigerde in theater Calypso het festival te openen toen hij zag dat bij de Iraanse openingsfilm De Postbode maar 17 van de 540 stoelen bezet waren.

Zo gebeurde wat al gevreesd werd, tekende NRC Handelsblad somber op. ‘Een handjevol mensen, zonder ceremonieel, zonder sfeer.’ AD vroeg zich af hoe bezoekende buitenlandse filmmakers er tegenaan keken: ‘Als een grap, een gril of een gruwel?’ ‘Lege stoelen’, kopte De Volkskrant: ‘Een levensgrote beeldmonitor roept zijn propaganda voor dit filmfestival de woestijn in.’

Die woestijn was Rotterdam, waar het proletarische publiek alleen naar de bioscoop ging voor ‘sex en knokken’ (Volkskrant). Softpornokraker Blue Movie draaide er eind juni 1972 voor zijn 39ste week. Hogere filmcultuur viel hier in dorre aarde, voorspelde de filmpers. Maar Adriaan van der Staay van de Rotterdamse Kunststichting zag het anders. Hij had grote ambities en geld: kunst moest immers de verwoeste havenstad verheffen. Het idee was dat Rotterdam zich zou richten op de kunsten die rivaal Amsterdam links liet liggen: poezië, architectuur en film. Onder Van der Staay begon Poetry International én IFFR.

Voor een internationaal filmfestival polste Van der Staay de Utrechtse filmpromotor en supernetwerker Huub Bals. Die timmerde in Utrecht sinds 1966 aan de weg met ‘Cinemanifestaties’, gefinancierd door zijn werkgever, de filmketen Wolff. Bourgondiër Bals wist een feestje te bouwen, had een neus voor kwaliteit en lokte talloze beroemdheden naar Utrecht: Anna Karina, Pasolini, Dudley Moore, Jacques Rivette. Voor het Holland Festival organiseerde Bals nationale filmweken: Oggi Italia, USA Today. Dat budget – 35.000 gulden – zou in 1972 naar Rotterdam gaan, dat dan zelf 40.000 bijlegde. Film International Rotterdam (FIR) hoefde slechts 5.000 gulden aan kaartjes te verkopen.

Exotisch en revolutionair

Huub Bals, die een gat in de hand had – het Utrechtse filmhuis ’t Hoogt, dat hij begin 1973 opende, liet hij met bijna 7 ton schuld achter – kon aan de slag. Ook hij had zijn bedenkingen over Rotterdam; Bals benaderde Amsterdam om voor 100.000 gulden een soortgelijk festival te organiseren, maar wethouder Han Lammers wimpelde dat koeltjes af.

De voorverkoop in de havenstad liep beroerd, wat Bals ‘grijze haren’ bezorgde - hij stuurde hostesses naar de hoofdstad om daar te flyeren. Waren Rotterdammers wel te porren voor ‘super-experimentele’ films (Volkskrant) die ook volgens Bals ‘nog niet helemaal rijp waren voor de bioscoop’ en bovendien talenkennis vereisten? Engelse, Franse en Duitse films waren niet ondertiteld en exotische films vaak in het Frans of Engels.

Film International Rotterdam moest meer zijn dan een filmfestival; Bals beoogde een ‘beweging’, aldus biograaf Frans Westra. Nederlandse bioscopen meden indertijd elk risico: hun bezoekersaantal slonk tussen 1960 en 1970 van 55 naar 24 miljoen. Rotterdam wilde artistieke films niet alleen vertonen, maar ook aankopen, ondertitelen en dan laten rouleren door een circuit van ‘filmhuizen’ dat na 1972 inderdaad van de grond kwam. Rotterdam zou de spil worden van een alternatief filmcircuit, als etalage én distributeur.

Het eerste festival van 1972 was dus een soort try-out, en gelukkig kwam in de loop van de week de sjeu erin, ook omdat de kranten er dagelijks vrij enthousiast halve pagina’s aan besteedden. Het aanbod was exotisch, met zeven Japanse films, en revolutionair; dat was volgens Bals niet zijn keus, maar de tijdgeest. Een Frans filmcollectief liet Franse lopende- bandarbeiders van Peugeot aan het woord (Weekend à Sochaux), er was kritiek op Vietnam (Winter Soldiers), milieuvervuiling (Minamata) en ongevraagde sterilisatie van Boliviaanse indianen door het Amerikaanse Vredescorps (Blood of the Condor).

Biertje met Fassbinder

Rotterdam draaide niet louter meesterwerken. Julio Luduena (Alianza para el progreso) erkende zelf ronduit dat zijn film slecht was. Maar in wiens ogen? ‘Van een cultuur die zich manifesteert met een krankzinnige inquisitie, met kolonialisme, met atoomgeweld?’ Simon Vinkenoog zamelde onder het motto ‘Poen voor Pierre’ geld in voor de wegens drugsbezit gedetineerde acteur Pierre Clémenti: opbrengst vijf gulden. De filmkeuring zorgde voor reuring met een verbod op Andy Warhols travestietenparodie Women in Revolt. Dat werd omzeild door bezoekers lid te maken van de – besloten – Rotterdamse filmliga.

Kenmerkend voor Film International waren van meet af aan stembiljetten voor het publiek en een groot aantal bezoekende filmmakers, onder wie de 82-jarige legende Abel Gance die met zijn acteur Albert Dieudonné een 4,5 uur lange versie van epos Napoléon uit 1927 presenteerde. Het duo amuseerde gasten tijdens een diner op de Euromast met anekdotes over de Franse filmwereld anno 1908. Het werd nadien de legende van Rotterdam: daar kon je aan de bar gewoon een biertje drinken met Fassbinder, Werner Herzog, Wim Wenders of Kurosawa.

Uiteindelijk werd met 4.500 kaartjes het doel gehaald; in oktober was de Rotterdamse gemeenteraad enthousiast genoeg om er een jaarlijks evenement van te maken, te beginnen in januari 1973. De kaartverkoop ging van 26.500 in 1978 naar 340.000 in 2019. Een filmfestival in Rotterdam bleek geen grap, gril of gruwel maar een succesformule.

Bezoeker van het eerste uur Gerard Huisman, filmdistributeur Contact Film

„In 1972 studeerde ik aan de kunstacademie Arnhem. Van het eerste festival herinner ik me weinig, maar ik liet me graag ronselen voor het tweede, in januari 1973. De Tijger werd toen het symbool van Rotterdam. Wij ontworpen als stagiaires affiches en spandoeken en kleedden Lantaren-Venster aan als jungle. Op de stervenskoude zolder schilderden we vanaf november affiches, spandoeken en decors, verzamelden we palmen en planten en legden oude rotanstoelen in de week voor een authentieke rottingsgeur. Ik was trots op ons idee onder tafels luidsprekers te verstoppen met onverwachtse dierengeluiden. Tijdens het festival was het buffelen, maar een stagiairevergoeding zat er niet in, bleek achteraf. Toch bleef ik komen, ik denk dat ik geen jaar van het IFFR heb overgeslagen.”

Bezoeker van het eerste uur Monica Galer, voorzitter MediaOne Studios Spanje

„Huub Bals zocht in 1972 hostesses voor zijn eerste festival, die moesten er volgens de advertentie ‘lekker en leuk’ uitzien. Ik was een Argentijnse en net hier, ik sprak nog geen woord Nederlands. In theater Calypso zag ik die ochtend direct dat ik niet het type was: Playboy Bunnies, zeg maar. Enfin, we kregen een formulier met vragen: of we met militante Black Panthers zouden dineren en wat onze favoriete films waren. Ik noemde Macbeth van Roman Polanski, waarover ik een levendig gesprek kreeg met Huub, die Polanski niet zag zitten. Ik viel af, maar Huub vroeg me op het festival enquêtes uit de delen. Halverwege kreeg ik een filmmaker – Julio Luduena – onder mijn hoede die alleen Spaans sprak. Na mijn zomervakantie vroeg Huub me of ik voor hem kwam werken. Hij zat toen in de bouw van zijn Utrechtse filmhuis ’t Hoogt en dacht dat het zijn droom was bioscoophouder te worden. Dat was niet zo, Huubs echte droom was een filmfestival. We hebben elf jaar samengewerkt, en films gekocht en gedistribueerd die wij goed vonden.”