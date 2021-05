Wit-Russische president Loekasjenko beperkt media verder met nieuwe wetswijzigingen

De Wit-Russische president Aleksandr Loekasjenko heeft maandag een pakket wetswijzigingen goedgekeurd, waarmee journalisten en demonstranten in Wit-Rusland nog verder de mond wordt gesnoerd. De wetswijzigingen komen een dag nadat het Wit-Russische regime een toestel van Ryanair liet kapen om de jonge journalist en activist Roman Pratasevitsj te arresteren. Staatsmedium Belta meldde maandag dat Loekasjenko zijn handtekening heeft gezet onder nieuwe mediawetten, alsmede onder aanpassingen in de wet op massabijeenkomsten.

Met de reeks wetswijzigingen wordt het journalisten nog een stapje moeilijker gemaakt om de aanhoudende politieke crisis in het land te verslaan, die ontstond na grootschalige fraude bij de verkiezingen vorig jaar. Zo wordt onder meer een verbod ingevoerd op het live verslaan van demonstraties en massa-evenementen die „in strijd zijn met de gevestigde orde”, en om informatie over dergelijke bijeenkomsten te verspreiden. Daarbij wordt het journalisten verboden om op te treden als organisator of deelnemer aan dergelijke acties.

Die maatregelen lijken er direct op gericht om de vele kleine, vaak activistische Telegramkanalen de mond te snoeren. De zondag gearresteerde 26-jarige Pratasevitsj werkte tot vorig jaar als hoofdredacteur bij het populaire Wit-Russische, vanuit Polen opererende Telegram-kanaal Nexta Live. Het kanaal speelde het afgelopen jaar een belangrijke rol als nieuwsbron over en aanjager van de antiregeringsdemonstraties. Op zijn hoogtepunt had het zo’n twee miljoen volgers. Nexta werd vorig jaar tot extremistisch bestempeld, de hoofdredacteuren Pratasevitjs en Stepan Poetsila beschuldigd van extremisme en terrorisme.

Massabijeenkomsten

Daarnaast komt er een verbod op de publicatie van opiniepeilingen die zijn uitgevoerd zonder officiële toestemming van de autoriteiten. Met de nieuwe wetten wordt het voorts gemakkelijker om media en websites te blokkeren, en wordt het verboden om geld in te zamelen voor media die de wet overtreden. Aangezien veel Wit-Russische nieuwsmedia afhankelijk zijn van donaties, worden zij hiermee hard geraakt in hun al schaarse inkomsten.

De aanpassingen in de wet op massabijeenkomsten zorgen ervoor dat de autoriteiten voortaan winkels en horeca mogen sluiten op locaties waar wordt gedemonstreerd. Politieke partijen en verenigingen die oproepen tot ‘illegale’ bijeenkomsten kunnen daarvoor worden vervolgd.