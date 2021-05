Weer valt een politicus om door te hoge werkdruk

Opnieuw moet het demissionair kabinet-Rutte III reorganiseren nadat een kabinetslid is uitgevallen. Demissionair minister Bas van ’t Wout (Economische Zaken, VVD) kan zeker drie maanden niet werken, meldde de Rijksvoorlichtingsdienst op maandag. Hij kampt met burn-outverschijnselen.

Het uitvallen van Van ’t Wout betekent een flinke herschikking van de portefeuilles. Partijgenoot Stef Blok, nu demissionair minister van Buitenlandse Zaken, vervangt Van ’t Wout. Hij wordt weer vervangen door Sigrid Kaag (D66), nu demissionair minister voor Buitenlandse Handel. Voor de post van staatssecretaris van Economische Zaken wordt nog een VVD’er gezocht, die tot het kabinet zal toetreden tot het moment dat de formatie is afgerond.

Hoge werkdruk voor politici

In Den Haag lijkt sinds het begin van de coronacrisis een patroon zichtbaar. Kamerleden en bewindspersonen hebben het al jaren over de hoge werkdruk, maar de coronacrisis lijkt die druk te hebben verhoogd. Minister Bruno Bruins (VVD), tijdens de eerste weken van de crisis ‘chef corona’, viel letterlijk om tijdens een Kamerdebat. Hij trad een dag later af, en liet zich vervangen door Hugo de Jonge (CDA). Hij zei dat hij last had van een flauwte door „oververmoeidheid en intensieve weken”. Het was niet voor het eerst dat Rutte III te maken kreeg met uitval. In 2019 trad minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken, D66) tijdelijk terug om medische klachten. De minister was lange tijd uitgeschakeld, nadat ze een complicatie kreeg na een operatie. Ze zei toen ze terugkeerde tegen de NOS: „Mijn vrouw zegt soms: wat jullie doen is niet echt gezond.” Het ging vooral om het voortdurend bereikbaar zijn, zei Ollongren. „Ik denk dat wij allemaal in Den Haag wel eens een stapje te veel zetten.”

In de Tweede Kamerfractie van het CDA zijn op dit moment twee leden uitgevallen: Pieter Omtzigt en Harry van der Molen. De laatste meldde vorige maand dat hij langer afwezig zal zijn om te herstellen van zijn burn-out. Omtzigt schreef recent op Twitter dat zijn herstel van zijn burn-out „langer [duurt] dan gehoopt”. „Dat gaat me niet heel gemakkelijk af, moet ik toegeven.”

Druk op Omtzigt

Op Omtzigt wordt op dit moment druk uitgeoefend, omdat hij indirect een rol in de formatie speelt. Omtzigt maakte een belangrijk punt van de bestuurscultuur onder het premierschap van Mark Rutte, en uit gelekte notities uit de kabinetsformatie leek het beeld op te doemen dat werd uitgekeken naar een andere positie voor Omtzigt. Rutte heeft recent contact gezocht met het Kamerlid, maar die zegt nog niet toe te zijn aan een gesprek, en dat „de aanhoudende stroom zaken rond mijn persoon” zijn herstel niet bevordert.

In 2019 concludeerde een parlementaire commissie onder leiding van nestor Kees van der Staaij (SGP) dat de werkdruk voor Kamerleden te hoog is. De commissie suggereerde enkele kleine aanpassingen van de manier van werken, maar constateerde dat vooral de cultuur in Den Haag het probleem is: politici overladen zichzelf met te veel werk. Wel is het budget voor ondersteuning van Kamerleden met tien miljoen euro per jaar verhoogd. Oud-Kamerlid Zihni Özdil (GroenLinks), die in 2018 tijdelijk uitviel, zei eens over Den Haag: „Het is een burn-outfabriek.”

