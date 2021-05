Wat zijn de regels van het luchtruim?

De Conventie van Chicago, waar luchtvaartorganisaties en anderen naar verwijzen bij de gedwongen landing van vlucht FR4978, vormt al 74 jaar de basis van het luchtverkeer.

De conventie, voluit het Verdrag inzake de internationale burgerluchtvaart, beschrijft simpel gesteld de spelregels in de lucht. Het verdrag bevat onder meer afspraken over de veiligheid van de luchtvaart en de overvliegrechten en andere zaken met betrekking tot het luchtruim maar ook over meer technische zaken als duurzaamheid en vliegtuigregistraties.

52 Landen ondertekenden het verdrag in december 1944. Na de Tweede Wereldoorlog werd het geratificeerd op 4 april 1947. Het bouwde voort op luchtvaartverdragen van Parijs (1919) en Havana (1928). Op dit moment hebben 193 lidstaten van de Verenigde Naties de Conventie van Chicago onderschreven, waaronder ook Wit-Rusland.

De tekst uit 1944 is doordrenkt van de naoorlogse goede bedoelingen. De luchtvaart moest de banden tussen landen en volkeren helpen verstevigen en wereldvrede bevorderen.

Uit de preambule: „De toekomstige ontwikkeling van de burgerluchtvaart kan belangrijk bijdragen tot het scheppen en bewaren van vriendschap en goed begrip tussen de naties en volkeren van de wereld, doch misbruik daarvan kan een bedreiging worden voor de algemene veiligheid.”

De Conventie van Chicago wordt beheerd door VN-organisatie International Civil Aviation Organization (ICAO). In een reactie op de mogelijke kaping van de Ryanair-vlucht stelde ICAO zondag dat de organisatie „zeer bezorgd” is over de „vermoedelijk gedwongen landing van een Ryanair-vlucht wat een inbreuk kan vormen op de Conventie van Chicago”.

De VN-organisatie benadrukt dat meer officiële informatie nodig is van betrokken landen en instanties om de situatie te kunnen beoordelen. Wit-Rusland ligt op belangrijke vliegroutes tussen Europa en het Verre Oosten.

Is de ‘kaping’ nu een inbreuk op de Conventie? Artikel 1 van het verdrag zegt dat elke staat de volledige soevereiniteit heeft over het luchtruim boven zijn grondgebied. In artikel 3 staat verder dat „elke staat zich ervan dient te onthouden over te gaan tot het gebruik van wapens tegen burgerluchtvaartuigen tijdens de vlucht en dat, in geval van onderschepping, het leven van personen aan boord en de veiligheid van luchtvaartuigen niet in gevaar mogen worden gebracht.”

De Conventie refereert ook aan ingrijpen als er problemen met een toestel zijn, maar over het algemeen zorgt ‘Chicago’ er vooral voor dat het internationale luchtverkeer met rust wordt gelaten. ICAO heeft geen middelen om harde sancties af te dwingen, aldus deskundigen. Een internationale ‘politieagent van de luchtvaart’ bestaat niet.

Een apart luchtvaartverdrag uit 1971, dat ook Wit-Rusland heeft ondertekend, verbiedt het onderscheppen van een vliegtuig en het bewust communiceren van valse informatie op een manier die de veiligheid van het toestel in gevaar brengt. Dat zou van toepassing kunnen zijn op het doen van een valse bommelding, zoals Wit-Russische geheimagenten aan boord van de Ryanair-vlucht zouden hebben gedaan.

Wie een juridische procedure zou aanspannen tegen de Wit-Russische actie begeeft zich in een spinnenweb van jurisdicties, stelde persbureau Reuters. Het toestel van Ryanair staat immers geregistreerd in Polen, wordt gevlogen door een Ierse luchtvaartmaatschappij, was onderweg van Griekenland naar Litouwen en moest landen in Wit-Rusland.