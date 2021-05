Voormalig F1-topman Max Mosley overleden

Max Mosley, die achttien jaar de internationale racefederatie FIA leidde, is maandag op 81-jarige leeftijd overleden. Dat meldt de Britse omroep BBC. Over de doodsoorzaak is niets bekendgemaakt. Als hoofd van de FIA was Mosley onder meer verantwoordelijk voor het organiseren van de Formule 1-races.

In een reactie zegt voormalig Formule 1-baas Bernie Ecclestone dat de dood van Mosley voelt „als het verliezen van familie, als het verliezen van een broer”. „Hij heeft veel goede dingen gedaan, niet alleen voor de autosport, maar ook voor de industrie”, aldus Ecclestone. „Hij zorgde ervoor dat mensen auto’s bouwden die veilig waren”.

Ecclestone refereert daarmee aan de ingrijpende maatregelen die tijdens de termijn van Mosley werden ingevoerd in de autosport. Na de dood van de coureurs Ayrton Senna en Roland Ratzenberger in mei 1994 op het circuit van het Italiaanse Imola, slechts een jaar nadat Mosley voorzitter van de FIA was geworden, ontstond er een felle discussie over hoe de sport veiliger kon worden.

Biobrandstof

Mosley, die zelf ooit reed als Formule 2-coureur, zorgde ervoor dat de zijkanten van cockpits werden verhoogd en dat autohelmen veiliger werden. Ook probeerde Mosley als een van de eerste bestuurders in de autosport om de sport groener te maken, bijvoorbeeld door het gebruik van biobrandstoffen te stimuleren.

Tegen het einde van zijn termijn in 2009 moest Mosley echter beloven aan raceteams dat hij niet voor herverkiezing zou gaan. Reden was een door Mosley geïnitieerde seksorgie waarvan beelden door een Britse tabloid op het internet werden gezet. Tijdens die orgie zou hij fascistische uitingen hebben gedaan. Aangezien zijn vader Oswald Mosley was, die in de jaren dertig en veertig de Britse Fascisten Unie leidde, werd die zaak breed uitgemeten in Britse media.