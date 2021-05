Verenigde Staten leggen Ethiopië sancties op vanwege geweld in Tigray

De Verenigde Staten hebben Ethiopië sancties opgelegd vanwege het aanhoudende geweld in de regio Tigray. Dat heeft de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken zondag laten weten in een verklaring. De veiligheids- en economische steun aan Ethiopië wordt beperkt, ook leggen de VS visumrestricties op aan Ethiopische en Eritrese functionarissen die in verband kunnen worden gebracht met het geweld.

De VS nemen het de Ethiopische regering kwalijk dat zij niet meer onderneemt om het conflict in de opstandige regio te deëscaleren. Het conflict brak in november uit toen premier Abiy Ahmed het leger naar Tigray stuurde om opstandige regionale autoriteiten af te zetten. Sindsdien vinden gewelddadige confrontaties plaats tussen deze autoriteiten en het Ethiopische regeringsleger. Ook Eritrese militairen mengden zich in het conflict en zouden zich schuldig hebben gemaakt aan massamoorden. Sinds november zijn duizenden mensen omgekomen in Tigray en sloegen honderdduizenden op de vlucht.

De VS veroordelen „de moorden, de gedwongen verhuizingen, het seksuele geweld en andere schendingen van mensenrechten” in de noordelijke regio. Blinken eist dat humanitaire hulp niet meer wordt geblokkeerd door gewapende troepen en dat er meer stappen worden ondernomen om het geschil te beslechten. De VS boden eerder al aan te helpen met bemiddelen en doen dit nu opnieuw. Ethiopië staat tot nu toe niet open voor (westerse) bemoeienis met het conflict. Wel begon de Ethiopische Commissie voor Mensenrechten in maart een onderzoek naar de vermeende oorlogsmisdaden in samenwerking met de Verenigde Naties.

Het conflict is het gevolg van spanningen die al langer bestonden tussen de federale regering van Ethiopië en de deelstaat Tigray. Totdat Abiy Ahmed in 2018 premier werd, hadden de Tigreeërs het voor het zeggen in het land. Sinds zij de macht moesten overdragen, doen zij pogingen aan invloed terug te winnen. De verhoudingen verslechterden toen de landelijke verkiezingen afgelopen jaar werden uitgesteld vanwege het coronavirus; daarop organiseerden de Tigreeërs onwettig zelf verkiezingen en stelden het mandaat van Abiy Ahmed ter discussie. Directe aanleiding voor het conflict was een aanval van Tigrese troepen op een legerbasis van het Ethiopische leger in november.