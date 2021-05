Roman Pratasevitsj, journalist en activist

Met zijn zachtaardige, kinderlijke uiterlijk doet de 26-jarige Roman Pratasevitsj in niets denken aan een vervaarlijke terrorist. Toch trokken Wit-Russische autoriteiten zondag alles uit de kast om de blonde journalist en oppositie-activist te arresteren. Samen met zijn vriendin, de 23-jarige Russische student Sofia Sapega, werd hij zondag in Minsk uit een tot landen gedwongen vliegtuig gehaald en gearresteerd.

Pratasevitsj werd als begin twintiger politiek actief. Hij nam deel aan straatacties, waarbij jonge Wit-Russische activisten bijeenkwamen in stilzwijgend protest tegen de regering van president Loekasjenko. Hij was lid van verschillende (online) protestgroepen, en ging in Minsk journalistiek studeren.

Hoewel Pratasevitsj vanwege zijn activisme al gauw van de opleiding werd gegooid, vond hij als fotojournalist werk bij verschillende media, en volgde hij een speciaal programma voor veelbelovende journalisten in Tsjechië. In 2018 ging hij aan de slag als fotojournalist bij de in Polen en Minsk gevestigde radiozender Euroradio.fm. Zijn chef noemde hem zondag tegenover Novaja Gazeta een „goed en rustig mens, en een uitstekende fotojournalist”. Toen hij de redactie wegens een personeelsinkrimping moest verlaten, vertrok Pratasevitsj in 2019 naar Polen waar hij politiek asiel aanvroeg.

Pioniers

Hij ging er aan de slag bij het in Polen gevestigde, Wit-Russische Telegramkanaal Nexta Live, dat in 2015 was opgericht door de Wit-Russische scholier Stepan Poetsilo. Pratasevitsj werd hoofredacteur van de vierkoppige redactie. „Journalistiek in de moderne wereld verandert snel. Wij zijn de pioniers van cyberjournalistiek, waarbij alles zo kort en informatief mogelijk is, geïllustreerd met video’s, foto’s”, zei Pratasevitsj vorig jaar in een interview met de BBC.

Rond de vervalste Wit-Russische presidentsverkiezingen in augustus groeide Nexta Live uit tot een van de populairste informatiebronnen voor de antiregeringsdemonstranten. Op de vraag van de BBC of hij zich activist dan wel journalist voelde, antwoordde Pratasevitsj: „Het is moeilijk te zeggen wat wij zijn. Waarschijnlijk zijn wij voor alle Wit-Russen die naar huis willen en in een vrij land willen wonen zonder dictatuur.”

De redactie deelde niet alleen nieuws en actualiteiten, maar kreeg een steeds belangrijker rol in de coördinatie van protestacties tegen het regime. De informatie, vaak aangeleverd door volgers, bleek echter niet altijd correct en ook de steeds activistischer toon van Nexta kreeg van volgers toenemend kritiek. Mogelijk vormen die incidenten de reden dat hij het medium in september vorig jaar verliet, berichtte Novaja Gazeta zondag. Na zijn vertrek ging hij aan de slag als fotograaf bij de Wit-Russische oppositieleider Svetlana Tichanovskaja, die vanuit Litouwen opereert. Tegenwoordig is Patrasevitsj werkzaam voor het Telegramkanaal Belamova.

In oktober 2020, nog geen maand na zijn vertrek, bestempelde het Wit-Russische regime Nexta Live tot 'extremistisch’. In november werden Pratasevitjs en Poetsilo zelf beschuldigd van de organisatie van ‘massale ongeregeldheden’ en ‘aanzetten tot haat’. Daarop staat in Wit-Rusland een gevangenisstraf van vijftien jaar. De twee werden daarnaast toegevoegd aan de lijst van personen die ‘betrokken zijn bij terrorisme’. Volgens zijn medestanders zou Pratasevitsj daarmee de - in Wit-Rusland nog altijd toegepaste - doodstraf kunnen krijgen, maar deskundigen weerspreken die mogelijkheid.