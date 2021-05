Peruaanse maoïstische rebellenbeweging Lichtend Pad brengt 14 mensen om

De Peruaanse maoïstische rebellenbeweging Lichtend Pad heeft in een afgelegen gebied in het zuiden van het land zeker veertien mensen om het leven gebracht, onder wie twee kinderen. Dat heeft de Peruaanse krijgsmacht maandag bekendgemaakt, zo melden persbureau Reuters en Peruaanse media. Het precieze motief voor de moorden is niet bekendgemaakt.

De moorden vonden plaats in Valle de los Rios Apurimac, Ene y Mantaro (VRAEM), een gebied waar traditioneel veel coca wordt verbouwd, de basisgrondstof voor cocaïne. Bij de lichamen werden pamfletten gevonden die Peruanen aanmoedigden om niet te gaan stemmen bij de aanstaande presidentsverkiezingen van 6 juni. De krijgsmacht noemde de moorden een „daad van genocide”. Het hoofd van de Peruaanse politie César Cervantes stelde dat het „waarschijnlijk” is dat in aanloop naar de presidentsverkiezingen meer doden zullen volgen.

Rebellengroep Lichtend Pad (Sendero Luminoso) was vooral in de jaren tachtig actief in het Zuid-Amerikaanse land en verzette zich gewelddadig tegen democratisch gekozen politici. Het was een van de gewelddadigste guerrillabewegingen van het continent en controleerde grote delen van het Peruaanse platteland. In de jaren negentig werd de groep hardhandig neergeslagen door de autoritaire leider Alberto Fujimori; in die strijd kwamen zeker 69.000 mensen om het leven. Sinds de jaren negentig legt Lichtend Pad zich hoofdzakelijk toe op criminele activiteiten en wordt het in verband gebracht met Peruaanse drugshandel. Fujimori’s dochter Keiko Fujimori is een van de presidentskandidaten voor de aankomende verkiezingen.