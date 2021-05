Opnieuw een Giro zonder Italiaans gezicht

Die krantenkop, de dag nadat Marco Pantani uit de Giro was gezet. Italië was in shock. Doping, uitgerekend Il Pirata, de volksheld. Zo dom kon hij toch niet zijn, om zich in gewonnen positie twee dagen voor het einde van de ronde nog te laten betrappen? Of was het een complot en was hij ‘geflikt’? Jaren later onthulde een maffiakopstuk dat hoge gokbedragen waren ingezet op een andere Girowinnaar dan favoriet Pantani. Hoe dan ook, dagblad La Stampa trok die zondag van de zesde juni 1999 in blokletters een genadeloze conclusie. ‘E la fine del nostro ciclismo’, het einde van ons wielrennen.

„Italië kleurt roze”, jubelde de organiserende krant La Gazzetta dello Sport twee weken geleden bij de Girostart in Turijn. De ronde van de wederopstanding, eindelijk weer publiek langs de kant, weg met corona. Van de stoffige Strade Bianche tot de besneeuwde Dolomieten is het decor één lange reclamespot voor Italië. Alleen: de beste Italiaanse renner, de eminente tijdrijder Filippo Ganna, rijdt bij de Britse ploeg Ineos Grenadiers in dienst van de Colombiaanse rozetruidrager Egan Bernal. Is die krantenkop van 22 jaar geleden inmiddels realiteit? Is het gedaan met de traditionele wielergrootmacht van Pantani en zovele campionissimi voor hem?

Tegen de vijf miljoen Italianen zitten die vrijdagmiddag in 1999 aan het scherm gekluisterd als de dan 29-jarige Marco Pantani in la maglia rosa naar zijn vierde ritzege vliegt in bergdorp Madonna di Campiglio. Ter vergelijking: dit jaar kijkt op het hoogtepunt van de Giro ongeveer de helft van dat aantal. Doordeweeks schakelen gemiddeld rond de 1,5 miljoen Italianen in voor het laatste uurtje koers, ongeveer het gemiddelde van de vorige editie die dagelijks 1,6 miljoen kijkers trok. Bergetappes in het weekeinde scoren hoger, maar komen allang niet meer in de buurt van het ‘eeuwige’ record van de 6,5 miljoen mensen die Pantani in 1998 zagen winnen in Montecampione.

Bezielende versnellingen

„Toen was Marco verschenen”, typeert de Britse journalist Matt Rendell in zijn biografie over Pantani uit 2006. „Eén brok geïnspireerde chaos, vol subversieve bedrieglijkheid – vol stijl, en in staat – hoe wist niemand – tot bezielende versnellingen zodra de weg hemelwaarts ging.” Het kale wonderklimmertje met de flaporen appelleert met zijn onvoorstelbare prestaties aan de allergrootsten van weleer: Fausto Coppi, Gino Bartali, Felice Gimondi, Francesco Moser. In een periode, gedomineerd door het verboden maar nog niet traceerbare wondermiddel epo, pakt Elefantino in 1998 de ‘onmogelijke’ dubbel Giro-Tour. Hij smijt in hondenweer met minuten op de Galibier. Wie erbij is, vergeet het nooit.

„Dronken van Pantani”, schrijft de Gazzetta dello Sport na de winst in Madonna di Campiglio in 1999. De krant ligt nauwelijks in de kiosk of bij Pantani wordt om 7.46 uur die ochtend een te hoge hematocrietwaarde vastgesteld bij een bloedtest, een indicatie voor epogebruik. Het is de inleiding tot een persoonlijk drama vol doping en verdovende middelen, uitmondend in zijn zelfmoord in 2004. Het dopingschandaal is een mokerslag voor de hele sport. „Ik wist meteen dat zijn verwijdering uit de Giro het wielrennen kapot zou maken in ons land”, zei oud-ploegleider Gianluigi Stanga onlangs in het blad Procycling. „Voor veel mensen wás Pantani de sport.”

Marco Pantani rond de eeuwwisseling in Boxmeer. Foto Ed Oudenaarden/ANP

Achter het Italiaanse boegbeeld gaat een geïnstitutionaliseerde dopingcultuur schuil. Italië loopt in de jaren negentig voorop in kennis over en gebruik van epo. Preperatori als Francesco Conconi, Michele Ferrari en Luigi Cecchini zijn bijna even beroemd als de renners die ze tot ultieme hoogtes lanceren: van Moser tot Pantani (Conconi), van Gianni Bugno tot Ivan Basso (Cecchini), van Claudio Chiappucci tot Mario Cipollini (Ferrari). Ze scoren net zo goed met buitenlandse toppers als Miguel indurain (Conconi), Jan Ullrich (Cecchini) of Lance Armstrong (Ferrari).

De val van Pantani in 1999 verandert niets. Negen Italiaanse winnaars volgen hem op, geen van hen is van onbesproken gedrag. Integendeel. Alle ploegleiders hebben eind 2005 intern afgesproken dat de rondes vanaf nu ‘schoon’ zullen zijn. En dan rijdt Basso in de slotweek van de Giro 2006 in het spoor van zijn knecht Giovanni Lombardi de rest aan gort. „Op die dag heb ik definitief het vertrouwen verloren dat het ooit goed komt met de wielersport”, zegt een Nederlandse ploegleider voordat hij in het vliegtuig stapt naar huis.

De eerste Italiaanse winnaar die weer van onbesproken gedrag is, Vincenzo Nibali in 2013 en 2016, rijdt voor de buitenlandse ploeg Astana. In eigen land haken de sponsors massaal af. Chemieconcern Mapei, dat jarenlang vele miljoenen in een topploeg steekt, stopt in 2002 omdat directeur Giorgio Squinzi de dopingrellen zat is. Gewiss, dat in de Waalse Pijl in 1994 het hele peloton op ongeloofwaardige wijze naar huis reed, ging Mapei voor. Anderen volgen. Van bolwerken als Mercatone Uno, Polti, Saeco, Fassa Bortolo, Liquigas of Lampre is niets meer over. Anno 2021 is Gewiss naamgever van het stadion van voetbalclub Atalanta Bergamo. Mapei doet het met Sassuolo.

Minder actieve wielrenners

Wielrennen is in Italië nog maar een kleine sport, becijfert Procycling. Een wielerbond met 103.124 leden lijkt best behoorlijk, maar van hen zijn er 31.000 alleen jurylid en 41.000 rijden bij de veteranen. Het aantal actieve wielrenners is ten opzichte van 1999 met twee derde gedaald, terwijl het wielrennen mondiaal juist groeit. Logisch dat de Italianen allang niet meer domineren in het Giroklassement. En de manier van koersen beweegt ook weg van de aloude Italiaanse tactiek. Geen controle meer van vedetten als Pantani of Cipollini, die bepaalden wanneer de finale mocht beginnen. Ook in de Giro is het tegenwoordig van begin tot einde ‘volle bak’.

En toch. Als het Giropeloton op een zonovergoten donderdag over de hoofdweg door het pittoreske Greve in Chianti raast, is fietsenmaker Ramuzzi maar één zijstraatje verder. In alles ademt de werkplaats naar wielrennen. Op een gehuurde Cinelli rijd je zondagochtend zo tussen de wijnranken het klimmetje op naar Panzano, tussen een peloton Italiaanse liefhebbers. Bruine benen, witte sokjes, allen tiptop gesoigneerd. Of bezoek het kerkje en het museum in Madonna del Ghisallo bij het Comomeer, met oude racefietsen, truitjes en foto’s van de campionissimi als relikwieën. Ciclismo is nog steeds religie.

Die krantenkop uit 1999 over het einde van het Italiaanse wielrennen? De Strade Bianche, dit jaar gewonnen door Mathieu van der Poel, is de jongste loot aan de stam van klassiekers. De witte grindpaden in Toscane vormen ook de inspiratiebron voor de zogenaamde ‘Eroica’, inmiddels uitgegroeid tot een internationale reeks wielerevenementen over bijzondere parcoursen.

Intussen ziet de liefhebber heus wel dat de pas 24-jarige Ganna, die in de Giro van vorig jaar vier ritten won, qua klasse weinig onderdoet voor een vroegere held als Moser. Damiano Caruso, Giulio Ciccone en de oude Nibali strijden deze Giro voor wat ze waard zijn. Talenten als Giovanni Aleotti (21) en Edoardo Affini (24) bieden de tifosi weer hoop. Zoals vroeger wordt het niet gauw meer, maar het Italiaanse wielrennen is nog lang niet dood.