Op Grauzone zijn ongemakkelijk stiltes juist functioneel

Er zit een man op zijn knieën stenen te stapelen. Tevergeefs: telkens als de keien in de buurt van zijn lange baard komen, stort alles in. Toch gaat de man door, met de volharding van een geduldige kleuter. Wie wil, kan er een metafoor in zien van de eeuwig aanmodderende mens die zich vastklampt aan nutteloze taakjes en rotsvaste overtuigingen, om maar geen zicht te hoeven hebben op de totale zinloosheid van het bestaan.

Die uitzichtloosheid wordt uitbundig gevierd tijdens Grauzone. Het tweedaagse online festival bracht vanaf verschillende locaties een eerbetoon aan de donkere krochten van de popmuziek. Luis Vasquez trakteerde vanuit de Californische woestijn op een apocalyptische synthesizerorgie, in het Haagse hoofdkwartier ’t Paard jaagde de Vlaamse postpunkband Whispering Sons het thuispubliek de stuipen op het lijf, dankzij de huiveringwekkende uithalen, diep uit de onderbuik van zangeres Fenne Kuppens die qua toonhoogte en gemoedstoestand ergens laveert tussen Ian Curtis en Nick Cave.

Lees ook: Hallo aarde, hier Den Haag: bezwerende buitenbeentjes op Grauzone

Bijkomend voordeel: terwijl veel livestreams voor lege zalen je naar een applausmachine doen verlangen om het gebrek aan beleving te verdoezelen, zijn die ongemakkelijk stiltes nu juist functioneel. Op Grauzone geldt namelijk: hoe killer, hoe beter.

Uche, uche

En toch is er hoop, blijkt uit de exercitie van de stenenstapelaar. Want als de Vlaamse zanger CHVE (voluit: Colin H. Van Eeckhout) een uitgesponnen drone uit zijn draailier slingert, gebruikt hij het geluid van de vallende stenen als percussie. Het geeft zijn mystieke, Franstalige optreden iets troostends: al dat geploeter was toch niet helemaal voor niets.

Behalve een overwegend Vlaamse invasie was Grauzone 2021 ook een editie waarbij gelauwerde lawaaischoppers uit hun comfortzone stapten en zich ijzig kalm hielden. Postmetalband Amenra (met CHVE als zanger) speelde een melancholieke, akoestische set in een tot atelier omgetoverde kerk, omringd door grimmige beelden van Johan Tahon én de achtergebleven emmers met gipsresten. Stefanie Mannaerts (Brutus) kroop van achter haar drumstel om te zingen (en dansen) in het elektro-kwartet Rumours. Een ware openbaring was het ingetogen Siem Reap (met leden van Wiegedood en Oathbreaker) dat stemmige shoegaze liet schitteren met gefluisterde stream of consciousness-stamelzang over verwende millennials en boze blikken van boze buren.

Soms mocht je zelfs even lachen, bijvoorbeeld toen Jozef van Wissem, die bloedstollende tokkels uit zijn pikzwarte luit toverde, voortdurend in rook opging door een overijverige rookmachine. „Uche uche”, klonk het in de live-chat als hij weer verdween in de mist: „Arme Jozef!”

Pop Grauzone festival. Gehoord online op 21-22/5 ●●●●●