Nu leren Taiwanezen dan toch nog het lockdownleven kennen

Dokter Chiang Kuan-Yu kon zich niet voorstellen dat corona ooit voet aan de grond zou krijgen in Taiwan. „Als er wel eens een besmetting opdook, dan was het altijd in de buurt van het vliegveld”, vertelt hij. Daar zitten reizigers naar Taiwan in quarantaine. Maar de afgelopen weken waren er overal in het land gevallen. De grootste brandhaard was in de wijk Wanhua in hoofdstad Taipei, niet ver van het Taipei City Hospital, waar Chiang als specialist ouderengeneeskunde werkt.

„Op maandag werkte ik op een testlocatie. Op dinsdag hielp ik mee om een corona-afdeling op te zetten bij mijn ziekenhuis, op woensdag draaide ik daar mijn eerste 24-uursdienst.” Plotseling bevindt de dokter zich in de frontlinie van Taiwans coronabestrijding. „We zijn allemaal nog in shock.”

Woensdag ging Taiwan voor het eerst in een landelijke lockdown. Er waren die dag 275 coronabesmettingen vastgesteld en één sterfgeval. Cijfers waar bijna elk land jaloers op zou zijn, maar in Taiwan, dat tot dusverre vrijwel coronavrij bleef, reden tot grote zorg.

Tot een paar weken geleden waren er in totaal maar zo’n duizend coronabesmettingen vastgesteld. Op vrijdag stond de teller op 2.825 gevallen. Exponentiële groei dus. „Dit soort cijfers zijn we niet gewend. En bovendien gaat het virus nu in heel Taiwan rond”, aldus Jason Wang, een Taiwanese specialist in volksgezondheidsbeleid aan Stanford University. En omdat er in Taiwan nog niet massaal getest wordt, ligt het werkelijke aantal waarschijnlijk hoger. Slechts 1 procent van de bevolking is gevaccineerd.

De lockdown geldt voor tenminste twee weken. Bioscopen, bars, clubs en scholen zijn gesloten. Restaurants zijn alleen open voor afhalen. Aan de noodzaak twijfelt niemand. Sterker nog, Chiang had liefst een iets hardere lockdown gewild: „Alles om maar weer sneller van het virus af te zijn.” Al voor de nationale lockdown werd afgekondigd klonk op sociale media veelvuldig de oproep om vrijwillig in isolatie te gaan. „Iedereen blijf thuis! Laat ons de wereld tonen dat we in twee weken corona kunnen verslaan!”, schrijft iemand op Facebook. Er worden thuiswerktips uitgewisseld, een streamingdienst stelt een maand gratis films ter beschikking. Anderhalf jaar na het begin van de pandemie leren Taiwanezen het lockdownleven kennen.

Wereldkampioen corona

Tot nu toe was Taiwan een van de weinige landen die corona echt wisten in te dammen. „Je zou zeggen dat we allerlei briljante dingen hebben gedaan om dat te bereiken”, aldus Chiou Shu-ti, voormalig hoofd volksgezondheid in Taipei. „Maar nee. We hebben één simpel ding goed gedaan: het virus buiten houden.”

Dat deed Taiwan door twee weken quarantaine op te leggen aan iedereen die het land in wil. Nog voordat Chinese onderzoekers hadden bevestigd dat corona van mens op mens overdraagbaar was, stelde Taiwan quarantaine al verplicht voor reizigers uit China. Niet lang daarna golden de restricties voor reizigers uit alle landen.

Taiwans voortvarende optreden is grotendeels te verklaren uit de ervaring met SARS in 2003. Er stierven toen 73 mensen en een volledig ziekenhuis in Taipei moest onder lockdown geplaatst. Dat nooit weer, besloten de Taiwanezen. De jaren nadien werd flink geïnvesteerd in pandemieparaatheid.

Samen met Australië en Nieuw-Zeeland vormde Taiwan lange tijd het selecte groepje democratische landen dat met succes een ‘zero-covidstrategie’ had nagestreefd. Uiteindelijk wist Taiwan meer dan 250 dagen de nul te houden. „Vorig jaar waren we wereldkampioen corona”, schampert Chiou. „Maar dat kweekte ook een grote zelfgenoegzaamheid. En die leidde tot stupiditeiten.”

Militairen in beschermende pakken desinfecteren een metrostation in Taipei op 20 mei, na een snelle toename van het aantal besmettingen met het coronavirus. Foto: Ann Wang/Reuters

Dit is geen SARS

In april besloot Taiwan de grensrestricties voor vliegtuigpersoneel op vrachtverkeer stap voor stap te versoepelen. Zo zit bijvoorbeeld heel de wereld om Taiwanese computerchips te springen, en de lange quarantaineperiode bemoeilijkte de export daarvan. Uiteindelijk mocht zelfs niet-gevaccineerd personeel al na drie dagen uit quarantaine. In de dagen daarna moesten ze mondkapjes dragen, drukke plekken vermijden en tweemaal daags hun temperatuur rapporteren.

Al snel bleek het nieuwe beleid zo lek als een mandje. Piloten waren besmet en niet iedereen hield zich aan de regels. Een piloot had verschillende bars en een barbecuerestaurant bezocht. Tot overmaat van ramp bleek dat besmet vliegtuigpersoneel dagenlang tussen Taiwanese toeristen in een hotel had gezeten.

Begin mei werden voor het eerst besmettingen geconstateerd die niet tot luchtvaartpersoneel te herleiden waren. De grip op het virus was weg.

Volgens Wang was de versoepeling van het grensbeleid een kapitale fout. Ook toont het dat Taiwan de afgelopen anderhalf jaar niet heeft bijgeleerd. Het nieuwe beleid leek er namelijk van uit te gaan dat veruit de meeste coronabesmettingen tot symptomen en koorts leiden, net als bij SARS. „Maar bijna de helft van de mensen die corona oplopen vertonen geen klachten. Die pik je er dus niet uit met temperatuurmetingen.”

Eerst liep Taiwan dankzij de ervaring met SARS voorop in de strijd tegen corona, inmiddels lijkt het eerder een handicap. Straten in Wanhua worden stoepsteen voor stoepsteen ontsmet door mensen in beschermende kleding, maar voor de rol van aerosolen in de verspreiding is weinig oog.

Kostbare tijd

Taiwan wil terug naar nul besmettingen, maar dat is niet makkelijk, voorspelt Wang. „Met de lockdown heeft de overheid twee weken kostbare tijd gekocht. Nu moet de testcapaciteit snel omhoog.” Alleen op die manier kunnen de laatste sluimerende besmettingen weer in zicht komen.

Op dit moment worden er in Taiwan dagelijks maar een paar duizend PCR-testen uitgevoerd. Dokter Chiang zag dat maandag mensen in Wanhua met klachten nog lang in de rij moesten staan voor een test. Het liefst zou hij binnenkort heel Wanhua laten testen.

Een ander probleem vormt de lage vaccinatiegraad. Het land beschikte tot nu toe over een klein aantal vaccins voor zorgpersoneel, voornamelijk van AstraZeneca. Maar veel prikken bleven op de plank liggen. Chiang: „Collega’s hoorden over de mogelijke bijwerkingen van dat vaccin en wilden op Moderna of Pfizer wachten. Die mening hebben ze nu wel bijgesteld.”

Hoe dan ook is Taiwan bereid om zich terug te vechten naar nul besmettingen. Wang gelooft dat het mogelijk is, ook al kan het een paar maanden duren. „Deze hele situatie toont wel hoe moeilijk het is om corona eronder te krijgen. Eén verkeerde stap en je tuimelt weer de hele berg af. Toch zit er niks anders op dan opnieuw te beginnen. Stap voor stap, heel voorzichtig."