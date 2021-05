Noodknop om NS-poortjes te openen vorig jaar veel vaker gebruikt

Noodknoppen waarmee reizigers stationspoortjes van de NS van binnenuit kunnen openen, zijn vorig jaar 250.000 keer ingedrukt. Dat meldt de NS aan NRC. In 2019 werd de knop maar 160.000 keer gebruikt.

Met de knoppen kunnen reizigers – NS vervoerde in 2020 ongeveer 580.000 reizigers per dag – in geval van nood een hele rij poortjes openen, zodat iedereen snel het station uit kan. Maar in de meeste gevallen dat de knop wordt ingedrukt, is geen sprake van een noodsituatie, volgens de NS. Een NS-medewerker in een landelijke meldkamer moet de poortjes elke keer weer sluiten. Er zijn 78 stations met gesloten poortjes.

De toename komt volgens een NS-woordvoerder door de coronapandemie. Omdat veel sociale voorzieningen zijn gesloten, gaan jongeren vaker rondhangen op stations. Ze trappen de poortjes open, klimmen eroverheen of lopen achter iemand anders aan naar binnen, om vervolgens met de noodknop weer naar buiten te gaan.

Zwartrijders lopen normaal ook vaak achter iemand anders aan naar buiten. Dat heet „tailgaten”, vertelt een woordvoerder van de NS. „Als minder mensen met de trein reizen, drukken zwartrijders maar vaker de noodknop in.” Verder kan de NS vanwege de coronacrisis minder gerichte acties tegen zwartrijden uitvoeren, aldus de woordvoerder. Dat zou besmettingsrisico opleveren. In juni vorig jaar was er nog wel een grote actie in Arnhem. Conducteurs controleerden ook minder vaak de kaartjes, waardoor zwartrijden makkelijker was.

In 2017 gingen de NS-poortjes op een flink aantal stations dicht. Het doel was om zwartrijden tegen te gaan, maar ook om de stations veiliger te maken. De meeste van de in totaal 401 stations hebben nog steeds incheckpaaltjes in plaats van poortjes.

Nu de coronaregels versoepeld zijn, ziet de woordvoerder een daling van het noodknopgebruik „Als de regels verder worden versoepeld, verwachten we dat het misbruik van de noodknoppen weer teruggaat naar het oude niveau.”

