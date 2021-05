NEC kan ook in de Eredivisie altijd op zijn suikeroom rekenen

Als op een piratenfestijn staat Marcel Boekhoorn te hossen in de kleedkamer van NEC. Glimmende ogen, zijn witte overhemd strak om zijn buik gespannen terwijl hij zijn vuist in de lucht heft. „Geniet ervan”, roept hij naar de spelers die zojuist naar de Eredivisie zijn gepromoveerd. „Word allemaal dronken, doe alles wat ik ook gedaan heb.”

De Nijmeegse ondernemer, bekend van bedrijven als Telfort, Hema en Ouwehands Dierenpark, is duidelijk in zijn element, blijkt uit de beelden van Omroep Gelderland. Hij mag dan zuinig zijn met interviews en publieke optredens, als NEC iets te vieren heeft, wentelt hij zich graag in het feestgedruis. „We gaan zorgen dat we een hele serieuze Eredivisieclub worden”, zegt hij tegen de omroep. Tegenover de tienduizend fans die later op de zondagavond bij Stadion De Goffert staan, memoreert hij aan zijn vader, die hij op zijn sterfbed beloofde altijd over NEC te waken. „Ik heb hem beloofd jullie nooit los te laten, dat gaan we dus nooit doen.”

Miljardair

Die boodschap strookt met de berichtgeving van de dag ervoor in De Gelderlander, nog voor de promotiewedstrijd bij NAC (2-1 winst). „Boekhoorn zegt ‘ja’ tegen NEC, miljardair neemt regie over bij de club”, luidt de kop boven dat verhaal, waarin wordt geschetst dat hij de koers gaat uitzetten bij de club na een „opschoning van de top” en via „bewuste en structurele investeringen”. Het zou gaan om miljoenen euro’s, aangezien die nodig zijn om in de top van het Nederlandse voetbal stand te houden.

Hoewel veelbelovend, leidt het bericht tot gemengde reacties op het forum van de supportersvereniging. „De man die de club al meer dan vijftien jaar overeind houdt, gaat het nu echt aanpakken. We mogen, als dit allemaal doorgaat, onze handjes dichtknijpen”, schrijft iemand. Een ander: „De gemiddelde seizoenkaarthouder spendeert naar verhouding meer dan Boekhoorn aan NEC, maar goed, alles is meegenomen …” In de reactie daarna wordt benadrukt dat dát nog altijd beter is dan dat de club haar ziel verkoopt aan een financier uit het Oostblok, de golfstaten of China.

Boekhoorn bezoekt NEC van kinds af aan. Het Quote 500-lid, die vanuit zijn kantoor de gorilla’s in zijn dierentuin kan voeren, is een suikeroom van het kaliber Frans van Seumeren bij FC Utrecht: vrijgevigheid vanuit clubliefde.

„In twintig jaar heeft hij meer dan twintig miljoen euro in de club gestoken”, vertelt Wilco van Schaik, algemeen directeur van NEC. Boekhoorn, die geen officiële functie heeft, dichtte vooral de gaten. Soms stortte hij 1,5 miljoen bij, het andere jaar een paar ton of niets. „Het gaat om schenkingen”, zegt Van Schaik. „De vijf miljoen die hij in ons spelersfonds had zitten, hoefde hij bijvoorbeeld niet terug. ‘Ik schrijf het wel af’, zei hij dan.” Fijn voor de club, maar niet zaligmakend. Van Schaik: „De stortingen werden vaak ad hoc gedaan. Daar kon de club eigenlijk niet op bouwen.”

Orde scheppen

Waar Boekhoorn voorheen niet in de bestuurskamer kwam en achteraf zijn pinpas trok, heeft de club hem nu verleid om zich actief met het beleid te bemoeien. Zijn eerste wapenfeit: orde scheppen in het woud van organen bij NEC. Van Schaik: „Op den duur had ik te maken met aandeelhouders, investeerders, een raad van commissarissen, een stichting, een twaalfkoppige benoemingscommissie, een amateurtak die weer haar eigen raad van commissarissen had; NEC was onbestuurbaar. Marcel heeft het voortouw genomen om dit af te slanken. Ook daar profiteren we van zijn kennis en zijn netwerk.”

Ondanks corona miste Boekhoorn dit seizoen geen thuisduel. Hij behoorde tot de delegatie clubofficials die wel op de tribune mocht plaatsnemen. „Marcel is God hier, die mag altijd komen”, meent Van Schaik, met als gevolg dat hij de ondernemer kon inwijden in de dagelijkse bedrijfsvoering van een voetbalclub. Want al is het vanaf de zijlijn makkelijk oordelen, in werkelijkheid is het best ingewikkeld om een profclub stabiel te laten draaien op het gewenste niveau.

Het afgelopen decennium lukte dat amper. NEC schommelde heen en weer en speelde de voorbije vier jaar in de Eerste Divisie. Terwijl de club qua verzorgingsgebied in de Eredivisie thuishoort, stelt Pieter Nieuwenhuis, die met zijn bureau Hypercube clubs en voetbalbonden adviseert. De stad Nijmegen is er met 170.000 inwoners groot genoeg voor, zij het dat het stadion van NEC beperkt is, met 12.000 zitplaatsen en verouderde faciliteiten. Om toch een stabiele middenmoter in de Eredivisie te worden, moet Boekhoorn volgens Nieuwenhuis vijf jaar lang 1,5 tot 2 miljoen euro per jaar in het elftal steken. Nieuwenhuis: „NEC wordt nooit een Feyenoord aan de Waal. Maar in dat geval kan de club zich meten met sc Heerenveen en FC Groningen. Kan het af en toe een keer Europees spelen.”

Ted van Leeuwen, ex-Vitesse en FC Twente, is sinds dit voorjaar technisch directeur bij NEC. Hij zegt: „Ik geloof zeker dat Boekhoorn wat gaat doen, en voor mij wordt het interessant hoeveel ik mag besteden. Behalve dat is er nog wel het nodige reparatiewerk te verrichten bij de club, na vier jaar Eerste Divisie. Je moet met z’n allen over een muur klimmen, dat zag je aan FC Emmen. Je kunt sportief ver zijn, maar je moet ook als organisatie meegroeien. Het is een valkuil om meteen hoge verwachtingen te hebben, of om meteen te veel te investeren. Probeer niet verder te springen dan je polsstok lang is.”