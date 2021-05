‘Just Eat Takeaway overtreedt databeschermingswet AVG’

Een dochter van het Nederlandse maaltijdbezorgconcern Just Eat Takeaway, het Duitse Lieferando, overtreedt de databeschermingswet AVG op uitgebreide schaal. Dat concludeert een toezichthouder van de Duitse deelstaat Baden-Württemberg. Die heeft de zaak bij de Autoriteit Persoonsgegevens in Den Haag neergelegd.

Dit blijkt uit onderzoek van de Bayerische Rundfunk. De vaste bezorgers van Lieferando worden bij elke levering via een app nauwgezet gevolgd en deze gegevens worden soms jarenlang bewaard. De toezichthouder voor gegevensbescherming van de deelstaat Baden-Württemberg heeft de zaak onderzocht en komt tot de conclusie dat er sprake is van een zware overtreding van de AVG. Dat zou volgens deze toezichthouder moeten leiden tot een boete van meer dan 10 miljoen euro.

Precieze data van bestellingen, het ophalen van maaltijden bij restaurants, de afgelegde route en leveringen bij de woningen worden in de app exact bijgehouden, in totaal 39 gegevens per rit. Elke prestatie van bezorgers van de laatste paar jaar is nauwgezet opgenomen. Per bezorger van Lieferando liepen de bestanden op tot 100.000 gegevens.

App ook in Nederland gebruikt

Deze app om bezorgers te monitoren zet Just Eat Takeaway in veel landen in, ook in Nederland. Volgens het concern voldoet de dataverwerking aan de regels. „Onze bezorgapp is in lijn met de AVG. De data worden niet gebruikt voor ongeautoriseerde monitoring van bijvoorbeeld prestaties of gedrag, en we informeren de gebruikers over de manier waarop we de gegevens inzetten”, zegt een woordvoerder desgevraagd.

De data worden volgens Just Eat Takeaway ingezet voor optimalisatie: „De tijden en locaties zijn essentieel om de bezorgservice efficiënt te laten verlopen, bijvoorbeeld om routes te bepalen en voor de food tracker, die restaurants en consumenten in staat stelt om de status van een bestelling te zien”, aldus de woordvoerder.

Bezorgers van Lieferando hebben nadat zij argwaan kregen de regelingen opgevraagd waaronder de dataverzameling plaatsgrijpt. Volgens de AVG hebben werknemers recht om te weten in hoeverre ze door hun organisatie worden gevolgd. De Ondernemingsraad is ingeschakeld. Voorzitter Semih Yalcin zegt tegen de omroep: „Vanuit ons oogpunt is dit totale bewaking. Wij vinden het volstrekt buitenproportioneel.”

‘Ernstige wetsovertreding’

Experts laken de methode. Peter Wedde, professor aan der Frankfurt University of Applied Sciences, gespecialiseerd in bedrijfsdata noemt het intensief volgen van werknemers tegenover BR een ernstige wetsovertreding en daar sluit de datawaakhond van de deelstaat Baden-Württemberg zich bij aan met het oordeel „onmiskenbaar illegaal”. Voorzitter Stefan Brink heeft de bevindingen doorgestuurd naar de Autoriteit Persoonsgegevens met een verzoek om op te treden tegen moederbedrijf Just Eat Takeaway in Amsterdam.

Brink vindt dat sprake is van een „maximale overtreding”, die bestraft moet worden met een bedrag van ‘miljoenen met dubbele cijfers’. Dat zou betekenen dat de Autoriteit Persoonsgegevens op zijn minst tien miljoen euro boete zou moeten geven. De hoogste boete tot nu toe door de AP opgelegd bedraagt 830.000, voor het Bureau Krediet Registratie.

Conform de AVG kunnen toezichthouders een boete opleggen tot 4 procent van de omzet. In 2020 groeide de mondiale omzet van Just Eat Takeaway tot 2,4 miljard euro. De AP doet geen uitspraken over lopend onderzoek.

De naam van de app is Scoober, dat is ook de naam van het logistieke onderdeel voor bezorging van maaltijden van Just Eat Takeaway. Inzet van dit dochterbedrijf is de optimalisering van routes en aansturing van leveranciers van logistieke diensten op grond van data van de gehele ‘customer journey’. In Nederland en Duitsland is Scoober al met de app actief sinds 2016, en in andere voormalig Takeaway.com landen is de app in de jaren erna ingevoerd.