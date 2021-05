‘Interim-leiders Mali gearresteerd door krijgsmacht’

De Malinese interim-president Ba N’Daou is maandag gearresteerd door de krijgsmacht van het land en meegenomen naar een militaire basis buiten hoofdstad Bamako. Dat meldt persbureau Reuters. Eerder op de dag werd al bekend dat N’Daou, zijn premier en zijn minister van Defensie waren vervangen.

Waarom de drie interim-leiders zijn vervangen en gearresteerd is onduidelijk. Kort na de arrestatie heeft de Amerikaanse ambassade in Mali een waarschuwing uitgegeven vanwege „verhoogde militaire activiteit in Bamako”. Men wordt aangeraden de hoofdstad te vermijden.

Ba N’Daou, een oud-minister van Defensie en voormalig kolonel van het Malinese leger, werd in september vorig jaar benoemd door de militaire junta. Die junta had een maand eerder president Ibrahim Boubacar Keïta afgezet in een coup d’état. Na die staatsgreep eisten vijftien West-Afrikaanse landen, verenigd in samenwerkingsverband ECOWAS, dat er een machtsoverdracht zou komen naar een civiele regering. Er werd gedreigd met economische sancties, waarop de junta een interim-regering instelde en verkiezingen beloofde.

Toch zijn veel Malinezen boos over de prominente rol die militairen spelen in de huidige interim-regering. Ook vinden zij dat beloofde hervormingen niet worden ingevoerd en wordt er getwijfeld of de verkiezingen, die op 31 oktober moeten plaatsvinden, daadwerkelijk zullen doorgaan. Oppositiepartijen hebben zich volgens persbureau AFP aangesloten bij de eisen van de burgers en willen dat er „een meer gezagsgetrouw en legitiem” bestuursorgaan komt.