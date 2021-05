In de Wit-Russische pers is het Kremlin co-piloot

Wanneer de Wit-Russische tv-regisseur Aljona Martinovskaja op 19 augustus 2020 op haar werk bij televisiekanaal Belarus 3 verschijnt, wordt ze tegengehouden door de politie. Tien dagen eerder had Aleksandr Loekasjenko zichzelf bij de verkiezingen uitgeroepen tot president. Het land staat op zijn kop. Demonstranten worden massaal gearresteerd, oppositieleden ontvluchten het land en tientallen nieuwssites zijn door de overheid geblokkeerd.

Martinovskaja vertelt in een interview dat op sociale media circuleert aan journalisten over het incident. „Er stonden agenten bij de ingang, ze vroegen mijn naam en pasje. Ze zeiden ‘sorry, we kunnen u niet binnen laten, u staat op een lijst’.” Haar werk is overgenomen door Russische journalisten, die vanuit Moskou met twee vliegtuigen zouden zijn ingevlogen.

Twee dagen eerder, op 17 augustus, hadden collega’s van haar een staking georganiseerd onder het personeel van de tv-zender. Ze kwamen in opstand tegen de frauduleuze verkiezingen en de censuur van de staatsmedia. Ook stuurden ze een petitie naar de directeur, Ivan Ejsmont.

Belarus 3 is onderdeel van het Wit-Russische staatsmediabedrijf Belteleradio. Met zeventien televisiekanalen biedt het naar eigen zeggen „de meest betrouwbare en actuele informatie” over Wit-Rusland en het buitenland. De banden met de regering zijn innig: de 44-jarige Eismont is getrouwd met Loekasjenko’s perssecretaris. Samen vormen de twee een invloedrijk mediakoppel. Wanneer de staking uitbreekt, geeft Ejsmont stakers een uur om ontslag te nemen. Twee dagen later staan de Russische ‘stakingsbrekers’ op de stoep, grotendeels medewerkers van de internationaal opererende staatszender Russia Today (RT).

Voorgeproduceerde items

Het groepje arriveert in gezelschap van Sergej Tsjamenitovski, directeur van het Agentschap voor Televisienieuws (ATN), en onderdeel van Belteleradio.

Onder hen is ook de bekende RT-presentator Konstantin Pridybajlo, die al twee weken eerder is aangekomen in Minsk. De boodschap dat de Russen zijn gekomen om gaten op te vullen van opgestapte medewerkers, geloven maar weinigen. „De RT-brigade werkt op zichzelf, en overhandigt ATN voorgeproduceerde items. Ze weten altijd precies waar welke acties gaande zijn, en filmen en monteren alles zelf”, zegt een van de anonieme medewerkers tegen RBC. Vrijwel niemand van de journalisten durft er openlijk over te praten.

Oude bekende

Drie dagen later duikt RT-presentator Pridybajlo ‘spontaan’ op bij een optreden van Loekasjenko in Grodno, die daar zijn zelfverklaarde verkiezingswinst viert. Loekasjenko is goedgemutst en staat Pridybajlo als een oude bekende te woord. Eerder die dag had hij al gezegd dat ‘Russische specialisten’ op zijn uitnodiging naar Wit-Rusland zijn gekomen. „Laat onze jeugd maar eens kijken hoe er gewerkt moet worden”, aldus de president.

Een dikke week later verschijnt Loekasjenko opnieuw voor Pridybajlo's camera. Dit keer bedankt hij hem voor de Russische steun. „U begrijpt hoe belangrijk jullie voor ons waren in deze moeilijke tijd. Jullie technici hebben wat laten zien, maar ook jullie journalisten, correspondenten en leidinggevende”. Loekasjenko doelt op RT-hoofdredacteur Margarita Simonjan, die de afgelopen jaren een opvallende rol speelde in tal van Russische staatsoperaties en haar zender onderdeel noemt van de Russische defensiestrategie. Later zal Pridybajlo een schandaal veroorzaken door Wit-Russen op de Russische staats-tv „achterlijk” te noemen en „politiek volstrekt niet onderlegd”.

Vrij spel

Terwijl veel buitenlandse journalisten geen accreditatie krijgen of het land worden uitgezet, krijgen RT en andere pro-Kremlinmedia na de verkiezingen vrij spel. In september verschijnt Simonjan zelf in Minsk voor een exclusief interview met Loekasjenko. Volgens onderzoek van de onafhankelijke Russische nieuwssite Meduza logeren RT-journalisten in hotel Minsk in de hoofdstad. Ook andere pro-Kremlin media strijken er neer. Zoals tv-zender NTV waar Simonjans echtgenoot, de filmmaker Tigran Keosajan, de scepter zwaait.

Hoewel Loekasjenko nooit twijfel heeft laten bestaan over de hulp uit Rusland, blijft onduidelijk onder welke voorwaarden en in wiens opdracht de Russische journalisten naar Minsk kwamen. President Poetin, die Loekasjenko’s regime met geld en politieke steun overeind houdt, heeft zich nooit uitgelaten over Russische media-aanwezigheid in het buurland. De Wit-Russische politiek analist Maksim Stefanovitsj zei tegen Meduza wel degelijk de sturende hand van Moskou te zien in de steeds agressievere anti-westerse berichtgeving van Wit-Russische staatsmedia. „Veel hiervan wordt waarschijnlijk gedaan op advies en met deelname van Russische specialisten. Dit zijn herkenbare en traditionele thema’s voor Moskou.”

RT zelf erkende ook actief te zijn in Minsk. „Onze medewerkers adviseren de Wit-Russische collega’s”, schreef de zender op Telegram. „Net als we hebben gedaan in Tunesië, Venezuela en Cuba. Simonjan heeft zelfs persoonlijk de Chinezen geadviseerd. Dit is deel van ons werk en is het altijd geweest.”