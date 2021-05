Golfer Mickelson (50) is oudste major-winnaar ooit: ‘Ik hou van het spel’

Bij zijn wandeling naar de green van de achttiende hole van de Ocean Course werd Phil Mickelson zondagavond vergezeld door drommen toeschouwers. Overlopen zelfs bijna. De golffans waren in staat van euforie. Mickelson stond op het punt een fraai hoofdstuk aan de rijke golfgeschiedenis toe te voegen. De 50-jarige Amerikaan leidde het PGA Championship met twee slagen voorsprong op zijn landgenoot Brooks Koepka en de Zuid-Afrikaan Louis Oosthuizen en zou bij een overwinning de oudste major-winnaar ooit worden; de eerste golfer van 50 jaar met een zege bij een van de vier grote toernooien.

Mickelson oogde onverstoorbaar dankzij de zonnebril die hij sinds de coronapauze draagt. Hij kan zich daardoor niet alleen beter focussen, zijn ogen voelen ook een stuk minder vermoeid na een ronde van achttien holes, vertelde hij vorig jaar aan CBS. Maar aan zijn kauwende kaken kon je zien dat Mickelson nerveus was, of ten minste opgewonden over de positie waarin hij zich bevond. Nog een paar slagen en de Wanamaker Trophy zou voor hem zijn. Zestien jaar na zijn eerste overwinning bij het PGA Championship en acht jaar na zijn laatste van vijf major-zeges, bij The Open in Groot-Brittannië.

Hij zou zijn landgenoot Julius Boros aflossen als oudste kampioen, die was twee jaar jonger toen hij in 1968 dit toernooi won. Bij de andere majors gold de Amerikaan Jack Nicklaus als oudste winnaar, in 1986 kreeg hij bij The Masters als 46-jarige nog een keer het groene jasje aangereikt.

Linkshandig

Mickelson won dertig jaar geleden, als amateur, zijn eerste toernooi op de Noord-Amerikaanse tour. Nadat hij in 1992 professional was geworden, bleef hij winnen en groeide uit tot smaakmaker, mede door zijn linkshandige spel – Mickelson is rechtshandig, maar hij leerde golfen door naar zijn vader te kijken en diens swing in spiegelbeeld na te doen.

Toch duurde het tot 2004 voordat hij zijn eerste grote toernooi wist te winnen, The Masters. Zijn ruim vijf jaar jongere rivaal Tiger Woods had toen al acht majors op zijn erelijst staan. Woods was niet voor niets lange tijd kritisch op Mickelson, hij vond dat zijn landgenoot er niet hard genoeg voor werkte. De verhoudingen tussen de twee zijn met het verstrijken van de jaren sterk verbeterd, samen zetten ze zich regelmatig in voor het goede doel.

Maar ‘Lefty’ oogt op zijn vijftigste fitter dan ooit. Hij weet dat hij hard moet werken om in het spoor te blijven van de jaren jongere concurrentie. „Ik heb fysiek meer getraind om zo lang te kunnen blijven oefenen als ik wil. Dat is de grootste uitdaging voor mij geweest de laatste tijd”, zei Mickelson tegen ESPN. Op de slotdag van het PGA Championship liet hij bij zijn afslag op de zestiende hole zien dat hard werken loont: Mickelson sloeg zijn bal 335 meter, verder dan welke golfer ook dit toernooi.

Maar wat hem vooral gemotiveerd hield de laatste jaren - hij won na zijn zege bij The Open in 2013 bijna vijf jaar geen toernooi - was zijn verlangen om te golfen, zei hij tegen ESPN. „Ik ben altijd intrinsiek gemotiveerd geweest, omdat ik van het spel hou. Ik hou ervan om tegen de besten te spelen op het hoogste niveau. Het motiveerde mij om harder te werken.”

Toch was de aanloop naar het PGA Championship weinig hoopgevend. Hij haalde het weekend niet bij zijn een na laatste voorbereidingstoernooi en twee weken geleden speelde hij, na een goede openingsdag, drie slechte ronden achter elkaar bij het Wells Fargo Championship. Bij de bookmakers gold hij vorige week dan ook niet als favoriet: voor elke dollar die je op Mickelson inzette, kreeg je er 300 terug. Het leverde een gokker zondag 300.000 dollar (246.000 euro) op, want Mickelson maakte op de achttiende hole geen fout meer. Met een score van zes slagen onder par bleef hij Koepka en Oosthuizen twee slagen voor en werd hij de eerste golfer van vijftigplus met een major op zak.

„Het is een moment om voor altijd te koesteren”, zei Mickelson, die op 16 juni jarig is. Een dag later begint in San Diego de US Open op Torrey Pines, een van zijn favoriete banen. Vorige maand twijfelde Mickelson nog of hij aan de derde major van dit jaar mee zou doen, nu reist hij als een van de favorieten naar Californië.