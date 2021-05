‘Geen drugs bij winnaar Songfestival’

Nee, de Italiaanse winnaar van het Eurovisie Songfestival heeft tijdens de finale geen cocaïne gesnoven. Op televisie was te zien dat Damiano David, zanger van de zegevierende hardrockband Måneskin, zich met zijn gezicht diep over de tafel boog, alsof hij een snuif coke nam. Het fragment ging meteen viraal.

Maar volgens een officiële verklaring van de Europese organisator EBU, raapte David slechts een gebroken glas op. Een onderzoek werd ingesteld. Uit het rapport: „De EBU kan bevestigen dat gebroken glas werd gevonden.” De voormalige Romeinse straatmuzikant ontkende na afloop meteen al – hij zei dat hij tegen drugs was. Maandag zou hij een bloedtest doen.

Niet getelde stemmen

De EBU heeft zich inmiddels ook gebogen over het probleem van de Nederlandse stemmen die niet waren meegeteld. Ruim achthonderd stemmers hebben zich hierover beklaagd. Volgens de organisatie was er inderdaad een storing bij een van de providers, waardoor een onbekend deel van de stemmen te laat binnenkwam. De Nederlandse publieke stem ging, net als die van de vakjury, overigens naar Frankrijk, dat tweede werd met de overrompelende chanson ‘Voilà’. Het aantal Nederlandse kijkers was hoger dan ooit: 5,4 miljoen. De eigen inzending, Jeangu met ‘Birth of a New Age’, eindigde onderaan, op de 23ste plaats, met elf punten.

#Eurovision Italy winner denies snorting coke after fans 'call for drug tests' https://t.co/5HSbC3CuWh pic.twitter.com/N5RAAeoAVL — Daily Star (@dailystar) May 23, 2021

De buitenlandse pers is lovend over het spektakel en de organisatie ervan, zeker gezien de moeilijke omstandigheden door de pandemie. Het Songfestival kreeg een toewijzing als ‘testlab-evenement’ wat onder meer betekende dat iedereen doorlopend werd getest en de delegaties tussen de optredens door in hun hotel moesten blijven. Corona werd niet genoemd tijdens de show, maar de pandemie hing overal overheen, drong door tot in de teksten. Måneskin-bassist Victoria de Angelis zei na afloop over de overwinning: „Dit is een boodschap van hoop, na het zware jaar waar we doorheen zijn gegaan.” Italië werd hard getroffen door het covid-virus.

The New York Times schreef: „Nederland, onzeker geworden door het mismanagement van de pandemie, leverde als organisator van het evenement geweldig werk.” En: „De show liet een glimp zien van het leven zoals we het kenden vóór de pandemie, en toonde een toekomst waarin het virus min of meer onder controle kan zijn.”

Geopolitieke wrok

De Britse pers legde een verband tussen de geringe Europese waardering voor de Britse deelnemer (nul punten) en een vermeend anti-Brits sentiment door de Brexit. The Guardian relativeerde: „Je kunt het festival zien als een plaatsvervangende oorlog, waarin geopolitieke wrok verborgen gaat onder glitter en strakke broeken […] maar misschien – heel misschien – was onze inzending gewoon niet geweldig goed.” Ook op een ander gebied kon je zien dat de hegemonie van de Engelstalige pop op het festival op zijn retour is: vier van de vijf liedjes uit de top-5 waren niet in het Engels.

Wie dat wil, hoort in elk songfestivallied de pandemie

Hardrockband Måneskin, die in het Italiaans zong, sneed bij de puntentelling op het laatste moment met een flinke hoeveelheid publiekstemmen twee gevoelige Franstalige liedjes de pas af. Terwijl de jury meer zag in het chanson van de ontwapenende Franse Barbara Pravi en de Franstalige tearjerker ‘Tout L’Univers’ van de Zwitsers-Albanese zanger Gjon met zijn emotionele kopstem, stemden Europese televoters massaal voor de rockers. En ook bij bookmakers was de band topfavoriet.

Sinds hardrockgroep Lordi in 2006 in Athene won, is gitaarrock weinig meer in beeld geweest. Dat het wat eenvormig op dezelfde gitaarriffjes leunende rocknummer ‘Zitti e Buoni’ nu zo in de smaak valt, komt misschien omdat de vier in bordeauxrood rockleer gestoken twintigers de sensatie leverden van een liveconcert.

Ook al was er geen gitaar aangesloten – op het Songfestival staat de muziek op de band en is alleen het zingen live – ze haalden de druk van de ketel. Ontlading na een zwaarmoedige tijd. Met zijn zwarte oogmake-up en sensueel-stoere blik gaf gastheer Damiano een rondleiding in het rood uitgelichte rockfort. Met alle jaren-zeventig-glamrockclichés van dien: theatraal, hoog schoeisel, wijde pijpen en een regen van vallende vonken.

Blote bast

Hun winst in Rotterdam was het bewijs „dat dit geen cheesy event is, maar een event dat om echte muziek draait”, sprak zanger Damiano bij de persconferentie na afloop. De voeten op tafel, een blote bast, het gezicht en haren nat van de champagne. Erkenning op dit grote Eurovisie-podium is prettig, zei de zanger, op zijn borst de titel van debuutalbum Il Ballo della Vita (‘Het bal van het leven’). „Maar als je alles wegdenkt, zijn we gewoon vier vrienden die er plezier in hebben met elkaar te spelen.”

Presentatoren Jan Smit, Chantal Janzen en Edsilia Rombley zongen er de tophit van eigen bodem ‘Venus’ van Shocking Blue bij – verrassend en niet slecht. De drie, plus zeker ook YouTuber Nikkie de Jager, imponeerden deze week met geoliede aankondigingen: het was warmbloediger en geestiger dan eerdere Songfestivals. Wat showtechniek betreft – in het bijzonder de augmented reality – leverde Nederlandse bedrijven een hoogstandje door de Erasmusbrug virtueel in Ahoy te plaatsen.