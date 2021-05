EU wil internationaal onderzoek naar gedwongen landing door Wit-Rusland

De gedwongen landing van een vliegtuig in Wit-Rusland zondag leidt een dag later tot woedende en verbijsterde reacties. Na de landing is de Wit-Russische blogger, journalist en activist Roman Pratasevitsj gearresteerd. De Europese Unie en de Verenigde Staten willen dat er een internationaal onderzoek komt. EU-Buitenlandchef Josep Borrell zegt in een maandag gedeelde verklaring dat er onderzocht moet worden of internationale luchtvaartregels zijn geschonden. Wit-Rusland zelf zegt zich aan de regels te hebben gehouden.

De EU roept Wit-Rusland daarnaast op om Pratasevitsj onmiddellijk vrij te laten, en noemt de actie van het land „ontoelaatbaar”. „Dit is weer een poging van de Wit-Russische autoriteiten om alle stemmen van de oppositie het zwijgen op te leggen.” Het land heeft daarnaast de veiligheid van de passagiers en de crew van het vliegtuig in gevaar gebracht, zegt Borrell. Tijdens een Europese top in Brussel maandagavond bespreken de EU-lidstaten of ze sancties willen opleggen.

Het vliegtuig van Ryanair was zondag onderweg van het Griekse Athene naar Vilnius in Litouwen, toen het gedwongen werd te stoppen in de Wit-Russische hoofdstad Minsk. Daar is Pratasevitsj gearresteerd. Ook zijn vriendin, de Russische Sofia Sapega, mocht niet verder reizen. Veel Europese regeringsleiders hebben hun afkeur uitgesproken over de actie van president Loekasjenko. Hij wordt verdacht van „piraterij” en „staatsterrorisme”, omdat alles erop wijst dat het vliegtuig is gekaapt om de journalist op te kunnen pakken.

vonderleyen Ursula von der Leyen The outrageous and illegal behaviour of the regime in Belarus will have consequences. Those responsible for the #Ryanair hijacking must be sanctioned. Journalist Roman Protasevich must be released immediately. EUCO will discuss tomorrow action to take. 23 mei 2021 @ 20:39 Volgen

Sapega studeert aan de European Humanities University (EHU) in Vilnius. De universiteit heeft maandag in een verklaring haar vrijlating geëist. De EHU zegt erop te staan haar bijstand te bieden en roept internationale partners en mensenrechtenorganisaties op om te helpen bij haar vrijlating.

Intimidatie

Het Wit-Russische ministerie van Vervoer heeft maandag een commissie ingesteld om de landing te onderzoeken. De resultaten daarvan zouden snel bekend worden. Ook heeft de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken het voorval veroordeeld en opgeroepen tot een onderzoek. Dat een militair vliegtuig het Ryanair-toestel heeft begeleid naar Minsk, vindt hij verontrustend. Blinken maakt zich daarnaast zorgen om de „voortdurende intimidatie” en de arrestaties van journalisten door het regime van Loekasjenko.

Topman Michael O’Leary van Ryanair noemt de gedwongen landing een „door de staat gesponsorde kaping”. Dat zei hij maandag tegen de Ierse radiozender Newstalk. O’Leary vermoedt dat er enkele agenten van de Wit-Russische geheime dienst (KGB) aan boord waren. Zij zouden ruzie hebben gemaakt met de bemanning en hebben gezegd dat er een bom in het vliegtuig was om een noodlanding af te dwingen.

Een woordvoerder van de Britse commissie van Buitenlandse Zaken heeft vliegtuigmaatschappijen opgeroepen om niet meer over Wit-Rusland te vliegen, meldt persbureau Reuters. Vliegtuigmaatschappij airBaltic uit Letland geeft daar gehoor aan. KLM blijft voorlopig wel over het Wit-Russische luchtruim vliegen, zegt een woordvoerder tegen persbureau ANP. De maatschappij zegt geen veiligheidsrisico te zien. Daarvoor is onder andere overleg geweest met de overheid.

Lees ook: Wit-Rusland dwingt vlucht met dissident aan boord tot landing