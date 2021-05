Bij één passagier brak paniek uit toen het vliegtuig van koers veranderde

Bij het inchecken op de luchthaven van Athene op zondagochtend gebeurde er al iets raars. Roman Pratasevitsj (26), de Wit-Russische journalist en activist die later die dag zou worden gearresteerd, schreef erover aan zijn collega’s van Telegramkanaal Belamova. Zij hebben zijn berichten uit Athene openbaar gemaakt. Een kale en gespierde man probeerde Pratasevitsj’ paspoort en ticket te fotograferen. Toen de man, die Russisch sprak, aan de beurt was bij de paspoortcontrole verliet hij de rij. „Verdachte shit”, vond de journalist.

Pratasevitsj en zijn Russische vriendin Sofia Sapega (23) keerden terug van een vakantie in Griekenland naar hun woonplaats Vilnius in Litouwen. Sapega studeert daar internationaal en Europees recht aan de European Humanities University. Pratasevitsj werkt er voor de Wit-Russische oppositieleider Svetlana Tichanovskaja, die vanuit haar ballingsoord Vilnius Europa rondreist om steun te verzamelen tegen het regime van Aleksandr Loekasjenko.

Pratasevitsj had foto’s gemaakt van Tichanovskaja tijdens haar bezoek aan Athene van 14 tot 16 mei. Ze sprak bij een economische conferentie en ontmoette Donald Tusk, oud-EU-voorzitter en nu Europarlementariër. Op 16 mei vloog Tichanovskaja met Ryanair terug van Athene naar Vilnius, zoals Pratasevitsj dat precies een week later ook hoopte te doen.

09.29 uur: vertrek

Vlucht FR4978 werd uitgevoerd met een Boeing 737-800 van Buzz, een Pools dochterbedrijf van de Ierse budgetmaatschappij Ryanair. Omdat het toestel in Polen is geregistreerd, heeft de Poolse minister van Justitie maandag een onderzoek naar de gedwongen landing in Minsk gelast. Het toestel vertrok om 09.29 uur Nederlandse tijd uit Athene, bijna twintig minuten later dan de officiële vertrektijd. Normaal duurt de vlucht twee uur en vijftig minuten.

Aan boord waren volgens opgave van de Litouwse minister van Buitenlandse Zaken 171 passagiers met veel verschillende nationaliteiten. Onder hen waren 94 Litouwers, elf Grieken en negen Fransen.

11.46 uur: koerswijziging

Het toestel vloog vrijwel recht naar het noorden. Bij de nadering van Vilnius, vlak voor de overgang van Wit-Russisch naar Litouws luchtruim, boog het scherp af naar het oosten.

Over de details van de koerswijziging zijn vooralsnog verschillende lezingen. Agenten van de Wit-Russische geheime dienst, die daar nog KGB heet, zouden ruzie hebben gemaakt met de bemanning en hebben geroepen dat er een bom aan boord was. Volgens Ryanair kregen de piloten van de Wit-Russische luchtverkeersleiding te horen dat er een veiligheidsrisico was en dat ze daarom moesten uitwijken naar Minsk.

Volgens data van website Flightradar24 was het toestel op dat moment 72 kilometer van de luchthaven van Vilnius en 183 kilometer van de luchthaven van Minsk. Met een omweg vloog het vliegtuig vanaf de locatie van de koerswijziging tot Minsk 300 kilometer. Als het vliegtuig vanwege een mogelijke bom zo snel mogelijk had moeten landen, was Vilnius logischer geweest dan Minsk.

Pas als de volledige communicatie tussen piloten en verkeersleiding naar buiten komt, zal duidelijk worden in hoeverre de koerswijziging werd afgedwongen. Doorvliegen naar Vilnius was sowieso lastig omdat het Ryanair-vliegtuig door een MiG 29-straaljager naar Minsk werd begeleid. Die was volgens zijn persdienst door Loekasjenko zelf de lucht ingestuurd om het toestel in nood te ‘helpen’. „Onze luchtmacht staat altijd klaar om een dreiging in ons luchtruim af te weren en om vliegtuigen in nood bij te staan”, aldus Andrej Choertsevitsj, vice-commandant van de Wit-Russische luchtmacht op Telegram.

12.16 uur: landing

Toen duidelijk werd dat het vliegtuig in Minsk zou gaan landen, brak bij één passagier paniek uit, aldus medepassagiers die later op de avond in Vilnius met persbureaus AFP en Reuters spraken.

Pratasevitsj hield zijn hoofd in zijn handen en zei tegen andere passagiers dat ze hem in Minsk zouden executeren. Hij gaf zijn telefoon en laptop aan zijn vriendin. „Hij schreeuwde niet, maar het was duidelijk dat hij heel bang was.” Volgens een andere passagier zei Pratasevitsj tegen een steward: ‘Doe het niet, ze vermoorden me’. De steward zou hebben gezegd: ‘We hebben geen keus, het staat in de juridische afspraken van Ryanair’.

Een half uur later landde FR4978 op de luchthaven ten oosten van Minsk. Op het platform naast het vliegtuig werden alle passagiers en hun bagage onderzocht. Een passagiersvideo toont de zoekactie met honden. Geen spoor van een bom, was de conclusie. Volgens medepassagiers werd Pratasevitsj meteen apart gezet. Berichten dat hij pas uren later werd aangehouden, nadat foto’s van hem circuleerden op sociale media, zijn waarschijnlijk een poging tot nieuwsmanipulatie. Zijn arrestatie is bevestigd door de autoriteiten. Een celstraf van vijftien jaar dreigt, vanwege het organiseren van rellen en het aansporen tot ‘sociale haat’.

19.47 uur: vertrek

Terwijl de ene na de andere Europese regeringsleider zijn afkeuring uitsprak, vertrok om 19.47 uur Nederlandse tijd, zevenenhalf uur na de gedwongen landing, het Ryanair-vliegtuig alsnog naar de oorspronkelijke bestemming. Reden voor Adina Valean, Eurocommisaris voor Transport, om een veelbekritiseerde tweet de wereld in te sturen: „De Ryanair-vlucht vertrok zojuist van Minsk naar Vilnius. Geweldig nieuws voor iedereen, vooral voor familie en vrienden van de mensen aan boord.”

Valean was kennelijk even vergeten dat er vijf passagiers in Minsk waren achtergebleven, waarvan minstens twee onvrijwillig. Behalve Pratasevitsj werd ook zijn vriendin gearresteerd. Dat er naast haar nog drie passagiers met een Russisch paspoort achterbleven, leidt tot speculaties over Russische betrokkenheid. Analisten menen dat de operatie niet kan zijn uitgevoerd zonder Russische instemming.

Kritiek is er ook op Ryanair. In een verklaring op zondag werd niets gezegd over de arrestatie van een passagier. Wel bood de maatschappij excuses aan voor de „spijtige vertraging, waar Ryanair niets aan kon doen”. Pas maandagochtend hervond Ryanair-baas Michael O’Leary zijn vertrouwde branie: „Dit was een door de staat gesponsorde kaping, door de staat gesponsorde piraterij.” Sinds maandagochtend mijden AirBaltic uit Letland en WizzAir uit Hongarije het Wit-Russische luchtruim. Ryanair heeft dat besluit nog niet genomen.

