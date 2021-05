Britse BLM-activiste door hoofd geschoten in Londen, verkeert in kritieke toestand

Een prominente Britse Black Lives Matter-activiste, Sasha Johnson, is in de nacht van zaterdag op zondag in haar hoofd geschoten in Londen. Dat heeft de politieke partij waar zij lid van is, Taking The Initiative Party (TTIP), zondagavond bekendgemaakt. De 27-jarige zwarte vrouw ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Volgens de lokale politie zijn er geen aanwijzingen dat de aanval persoonlijk op haar was gericht.

De politie kreeg rond 03.00 uur ‘s nachts meldingen van mensen die schoten hadden gehoord in het zuidoosten van de stad. Eenmaal ter plaatse troffen agenten Johnson ernstig gewond aan. Het is onduidelijk wie er achter de aanval zit, de politie heeft nog niemand kunnen oppakken. Het incident gebeurde in de buurt van een huis waar een feest bezig was, de politie verhoort de aanwezigen op zoek naar getuigen.

Volgens de TTIP volgt de aanval op „talloze doodsbedreigingen” aan het adres van Johnson. „Sasha heeft altijd actief gevochten voor zwarte mensen en tegen de onrechtvaardigheden rond de zwarte gemeenschap”, schrijft de partij. De Britse politie zegt daarentegen dat niets erop wijst dat de moeder van drie vlak voor de aanval „aannemelijke bedreigingen” had ontvangen en vraagt dan ook „niet te speculeren over het motief of de omstandigheden”.