Beroemdheden zijn té uitgesproken, of juist niet genoeg. Op sociale media gaat conflict Israël-Palestina onverminderd door

In een paginagrote advertentie, zaterdag in The New York Times, heeft een pro-Israëlische organisatie de modellenzusters Bella en Gigi Hadid en zangeres Dua Lipa beschuldigd van het aanzetten tot aanvallen tegen Joden. De World Values Network schrijft daarin dat de drie „de Joodse staat besmeuren” ten overstaan van hun „bijna honderd miljoen volgers op sociale media”.

De vrouwen, alle drie met een moslimachtergrond en met gedrieën alleen al op Instagram bijna 180 miljoen volgers, hebben zich in het verleden regelmatig solidair betoond met het lot van de Palestijnen. De afgelopen weken, tijdens de gewelddadigheden in Israël en Gaza, hebben zij zich op sociale media uitgesproken tegen het Israëlische beleid ten aanzien van de Palestijnen. Bella Hadid, een model met een Palestijnse vader en een Nederlandse moeder, plaatste op Instagram een foto van zichzelf tijdens een demonstratie in New York. Ook postte ze een cartoon waarin Israël werd beschuldigd van „kolonisering, etnische zuivering, militaire bezetting en apartheid”. De suggestie van de cartoon: Israël bestaat niet, er is alleen een groep bezetters van Palestijns grondgebied.

Op haar officiële Twitter-account nam de Israëlische regering Bella Hadid twee weken geleden ook al op de korrel. „Als beroemdheden als @BellaHadid hun steun uitspreken aan ‘drijf de Joden in de zee’, dan steunen ze de vernietiging van de Joodse staat.”

Teleurstellend neutraal

De aanval op een activistische beroemdheid laat zien hoe serieus Israël en buitenlandse verdedigers de strijd om media-aandacht nemen – ook op sociale media. Zo was Yair Netanyahu, de zoon van de Israëlische premier en zelfverklaard „conservatief activist” ontevreden over een Instagrambericht van filmster Gal Gadot (Wonder Woman). De uit Israël afkomstige actrice had geschreven: „Mijn land is in oorlog. Ik maak me zorgen om mijn vrienden en familie.” Maar ook: „Israël verdient het te leven als een vrij en veilig land. Onze buren verdienen hetzelfde.” Netanyahu jr. vond dat Gadot - „de enige Israëlische figuur met evenveel volgers en de kracht van een internationale beroemdheid” – daarmee een teleurstellend „neutraal bericht” had geschreven. „Alsof ze uit Zwitserland komt”.

Overigens werd Gadot om hetzelfde Instagrambericht hardhandig bekritiseerd van linkerzijde. Het laat zien dat zich de kwestie Israël-Palestina op sociale media een wespennest is voor beroemdheden die hun populariteit uitgedrukt zien in volgers, likes en retweets. Socialite Paris Hilton plaatste een meelijdende tweet bij een filmpje van een Palestijns meisje dat voor de camera in tranen uitbarstte omdat het huis van haar buren was gebombardeerd. „Mijn hart gaat uit naar dit meisje en de kinderen om haar heen.” Kort daarna verwijderde ze de tweet en verstuurde ze er een met de boodschap: „Ik bid voor vrede om van de wereld voor iedereen een betere plaats te maken.”

Zangeres Rihanna overkwam hetzelfde. Toen zij schreef dat haar „hart brak als ik het geweld tussen Israël en Palestina zie”, kreeg ze ervan langs van pro-Palestina activisten die haar kwalijk namen dat ze het geweld van beide partijen op één lijn zette.

Black Lives Matter

In de Verenigde Staten trekt de kwestie vooral diepe sporen aan de linkerzijde van het politieke spectrum. Op haar officiële twitteraccount betuigde de invloedrijke organisatie Black Lives Matter solidariteit met de Palestijnen die zij omschreef als de slachtoffers van „een koloniale bezetting”.

In de Democratische Partij, waar steun voor Israël gedurende decennia vanzelfsprekend was, wint de activistische stem aan kracht. Een jongere generatie politici vereenzelvigt zich meer met de Palestijnen als underdog. Zij zetten de regering-Biden de afgelopen weken onder druk om een steviger houding ten opzichte van de Israëlische premier Netanyahu aan te nemen. In een handvol telefoontjes ging Biden van een verzekering dat Israël het recht had om zichzelf te verdedigen, tot een nadrukkelijk pleidooi voor een staakt-het-vuren. Vrijdag wees Biden de suggestie van de hand dat hij zijn standpunt ten opzichte van Israël had gewijzigd. „Totdat de buurlanden ondubbelzinnig het bestaansrecht van Israël als soevereine Joodse staat erkennen, kan er geen vrede zijn.”

Voor Biden en zijn generatiegenoten in de top van de Democratische Partij is het een netelige kwestie. Met zijn onvoorwaardelijke steun aan premier Netanyahu maakte oud-president Donald Trump (Republikein) van Israël een binnenlands-politiek strijdpunt in de VS. Met zijn verplaatsing van de Amerikaanse ambassade naar Jeruzalem en zijn fiat voor de Israëlische bezetting van de Golan-hoogte maakte Trump goede sier tijdens de verkiezingscampagne. Hij ging zover dat hij Amerikaanse Joden die op de Democratische Partij wilden stemmen, verweet dat zij niet loyaal waren aan Israël.

De advertentie van zaterdag is geplaatst door The World Values Network, een organisatie die in 2007 is opgericht door de orthodoxe rabbijn Jacob Shmuel Boteach. ‘Shmuley’ Boteach, die in 2012 als eerste rabbijn namens de Republikeinse Partij een (vergeefse) gooi deed naar een zetel in het Huis van Afgevaardigden, dankte na Bidens verkiezingsoverwinning Trump als „onvermoeibare verdediger van Israël.

