Zeker twintig doden bij hardloopwedstrijd China

Bij een hardloopwedstrijd in de provincie Gansu in het noordwesten van China zijn zeker twintig deelnemers om het leven gekomen. Dat meldt persbureau AFP op basis van Chinese staatsmedia. Er is een reddingsactie op touw gezet om een nog vermiste deelnemer te vinden.

De deelnemers aan de ruim honderd kilometer lange wedstrijd in de bergachtige provincie werden volgens lokale autoriteiten verrast door hagel, regen en harde wind tijdens het rennen. Enkele renners wisten alarm te slaan, waarna de wedstrijd werd stilgelegd. Honderden reddingswerkers en militairen werden ingezet om hardlopers uit de storm te bevrijden.

Waaraan de renners zijn overleden is nog niet duidelijk. Sommige gewonde renners werden met onderkoelingsverschijnselen opgenomen. Het ruige gebied, aan de grens met Mongolië, wordt vaker getroffen door modderstromen en aardverschuivingen door extreem weer. In 2010 kwamen er zeker 1.400 mensen om toen modderstromen na zware regenval het gebied troffen.