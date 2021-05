Wit-Rusland dwingt vlucht met dissident tot landing

Een vliegtuig van Ryanair, onderweg van Athene naar Vilnius in Litouwen, heeft zondagochtend een gedwongen landing gemaakt in de Wit-Russische hoofdstad Minsk. Daar is een van de passagiers gearresteerd, de blogger, journalist en activist Raman Pratasevitsj. Dat melden lokale media.

Op de jongste actie van het regime van president Loeksasjenko van Wit-Rusland is internationaal met woede en verbijstering gereageerd. Daarbij valt de term ‘staatsterrorisme’ omdat er veel aanwijzingen zijn dat Wit-Rusland het vliegtuig heeft ‘gekaapt’ om de dissident Pratasevitsj te kunnen oppakken. De Litouwse president Gitanas Nauseda spreekt van een „gebeurtenis zonder precedent” en een „weerzinwekkende actie”. Hij eist de onmiddellijke vrijlating van Pratasevitsj.

KGB-agent

Vlucht FR4978 van Ryanair was vlakbij het Litouwse luchtruim toen het toestel werd omgeleid naar Minsk. Volgens Tadeusz Giczan, hoofdredacteur van Telegramkanaal Nexta, waar Pratasevitsj voor werkte, maakten KGB-agenten aan boord ruzie met de bemanning en begonnen ze over een bom aan boord. Na een onder dwang door de piloten verstuurde bommelding, zou een Wit-Russische Mig-29 het vliegtuig naar Minsk hebben begeleid, terwijl op het moment van de koerswijziging het vliegtuig dichterbij eindbestemming Vilnius was.

Pratasevitsj was in Athene om verslag te doen van een reis van oppositieleider Svetlana Tichanovskaja. Op Twitter eist zij diens onmiddellijke vrijlating, een onderzoek van VN-luchtvaartorganisatie ICAO en sancties tegen Wit-Rusland. Pratasevitsj leefde in ballingschap sinds hij en Stsiapan Poetsila, de oprichter van Nexta, in november vorig jaar op een lijst met ‘terroristen’ waren gezet. Nexta is een belangrijke informatiebron over de aanhoudende protesten in Wit-Rusland, die volgden op de omstreden herkiezing van Loekasjenko in augustus vorig jaar. Sommige bronnen zeggen dat de doodstraf dreigt voor Pratasevitsj, andere spreken dat tegen. De Wit-Russische autoriteiten hebben bevestigd dat hij is gearresteerd.

Loekasjenko, aan de macht sinds 1994, onderdrukt protest met harde hand. Recentelijk is het optreden tegen onafhankelijke media verder verhard. Vorige week waren er invallen bij de nieuwssite Tut.by en de Poolse tv-zender Belsat, waarbij journalisten werden opgepakt. Tut.by werd geblokkeerd. Op dit moment zitten 29 journalisten in Wit-Rusland in de gevangenis.