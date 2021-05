Voormalig BBC-journalist heeft spijt van interview prinses Diana

Voormalig BBC-journalist Martin Bashir heeft „heel veel spijt” van de manier waarop hij prinses Diana in 1995 heeft overgehaald om mee te werken aan een omstreden interview. Toch vindt de journalist niet dat hij bij het regelen van het gesprek destijds iets fout heeft gedaan. Dat zegt Bashir zondag in een interview met de Britse krant The Sunday Times. Eerder deze week bleek uit onafhankelijk onderzoek dat Bashir vervalste documenten had gebruikt om Diana over te halen aan het programma mee te werken.

Het is voor het eerst dat Bashir reageert op de ophef die deze week over het interview uit 1995 is ontstaan. Hij zou vervalste bankafschriften aan Diana’s broer hebben laten zien die de suggestie wekten dat de prinses zonder hiervan zelf op de hoogte te zijn onder toezicht van het koninklijk huis stond. Dankzij de documenten kwam Bashir in contact met de prinses en stemde ze in met het interview. „Ik heb Diana op geen enkele manier kwaad willen doen en ik geloof ook niet dat we dat gedaan hebben”, aldus de journalist. De krant omschrijft Bashir als een „gebroken man”. Hij zegt dat bij de hele uitzending rekening is gehouden met de wensen van Diana, van het moment waarop de koninklijke familie over het gesprek werd ingelicht tot waar en wanneer de opnames plaatsvonden. „Mijn familie en ik hielden van haar.”

Het gesprek werd in november 1995 uitgezonden door de BBC en trok een recordaantal van 22,8 miljoen Britse kijkers. De omroep zou van het bedrog van Bashir op de hoogte geweest zijn. In het interview sprak Diana openhartig over haar ongelukkige huwelijk met kroonprins Charles en onthulde ze dat haar man een verhouding had met Camilla Parker Bowles, de vrouw waar hij in 2005 mee trouwde. De prinses deed in het gesprek de legendarisch geworden uitspraak „we waren met zijn drieën in dit huwelijk dus het was er een beetje druk”. Charles en Diana waren al sinds 1992 uit elkaar, al werd hun huwelijk pas in 1996 officieel ontbonden. Diana kwam in augustus 1997 om het leven bij een auto-ongeluk in Parijs.

Prins William, de oudste zoon van prins Charles en Diana, vindt dat de BBC grove fouten heeft gemaakt bij de productie van het interview en stelt dat de omroep met de uitzending heeft bijgedragen aan de verslechtering van het huwelijk van zijn ouders en er „ontelbaar veel anderen” mee heeft gekwetst. Hij eist dat het interview nooit meer wordt uitgezonden.

